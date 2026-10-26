Православні іменини 26 серпня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

У понеділок, 26 жовтня, свої іменини відзначають Дмитро, Антон, Микита, Микола, Яків та інші. Серед жіночих імен у календарях згадується Злата. Цього дня православна церква вшановує великомученика Димитрія Солунського, якого вважають покровителем воїнів.

Іменини, або День ангела, — це нагода згадати святого, на честь якого людину назвали, та привітати рідних і друзів. Імена, пов’язані з 26 жовтня, мають різне походження: одні прийшли з грецької та латинської мов, інші — з давньоєврейської. Кожне з них має свою історію та значення.

У православному календарі на цю дату припадає день пам’яті великомученика Димитрія Солунського. У календарях іменин також зазначені Антон, Веніамін, Інокентій, Микита, Микола, Трохим, Яків і Злата.

Жіночі імена на 26 жовтня

Злата — ім’я слов’янського походження, яке означає «золота». Воно пов’язане зі словом «злато» — так у давнину називали золото. Ім’я також має зв’язок із християнською традицією та шануванням святої Злати Мегленської.

Чоловічі імена на 26 жовтня

Антон — ім’я має давньогрецьке коріння, а його точне значення тлумачать по-різному. Серед поширених версій — «той, хто вступає в бій» або «той, хто протистоїть».

Веніамін — ім’я давньоєврейського походження. Його традиційно перекладають як «син правої руки», а також тлумачать як «улюблений син».

Інокентій — ім’я латинського походження, що означає «невинний» або «безгрішний». Воно поширене в християнській традиції та зустрічається в церковних святцях.

Микита — ім’я давньогрецького походження. Воно походить від слова nikētēs, що означає «переможець».

Микола — ім’я грецького походження, яке складається з частин зі значеннями «перемога» та «народ». Тому його зазвичай перекладають як «переможець народів».

Трохим — ім’я давньогрецького походження. Його пов’язують зі словом, що означає «годувальник» або «той, хто вирощує».

Яків — біблійне ім’я давньоєврейського походження. Його значення традиційно пояснюють як «той, хто тримається за п’яту» або «той, хто йде слідом».

Дмитро — ім’я давньогрецького походження, пов’язане з ім’ям Деметри — богині землі та родючості в давньогрецькій міфології. Його значення передають як «присвячений Деметрі». 26 жовтня за новим календарним стилем православні вшановують великомученика Димитрія Солунського, тому ця дата особливо пов’язана з іменинами Дмитрів.

Опанас — українська форма імені Афанасій, яке походить із грецької мови та означає «безсмертний». Це ім’я також зазначають у календарях іменин на жовтень.

Василь — ім’я грецького походження, що означає «царський» або «той, хто належить цареві». Воно здавна поширене в православній традиції.

Інокентій, Микита, Микола, Трохим і Яків також наведені в календарях іменин на 26 жовтня. Значення цих імен пов’язують із невинністю, перемогою, турботою про інших і біблійною історією.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людина отримала ім’я. У християнській традиції святого вважають небесним покровителем людини, а його життєвий шлях може бути прикладом віри, мужності, доброти й відданості своїм переконанням.

Іменини не обов’язково збігаються з днем народження. Якщо людина має кілька дат у календарі, пов’язаних із її ім’ям, зазвичай орієнтуються на день пам’яті святого, на честь якого її назвали.

Як святкувати іменини

День ангела не обов’язково відзначати гучним святом. Для багатьох це передусім сімейна нагода провести час із близькими, подякувати за увагу й згадати про духовне значення свого імені.

Ті, хто дотримується церковних традицій, можуть відвідати богослужіння, помолитися своєму святому покровителю або запалити свічку в храмі. Інші відзначають цей день у колі рідних і друзів, телефонують близьким або просто знаходять час для теплої розмови. Головне — не подарунок і не масштаб святкування, а щира увага до людини. Навіть коротке повідомлення може зробити цей день приємнішим.

Як привітати з Днем ангела

Ось кілька варіантів привітань, які підійдуть для рідних, друзів і колег:

«З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, додає сил і допомагає знаходити правильний шлях. Бажаю здоров’я, миру, любові та якомога більше щасливих моментів».

«Вітаю з іменинами! Нехай у серці завжди буде спокій, поруч — щирі люди, а в житті вистачає приводів для радості. Бажаю здійснення мрій і тепла від близьких».

«Зі святом! Бажаю міцного здоров’я, добробуту, гармонії та впевненості в собі. Нехай кожен день приносить добрі новини, а всі труднощі залишаються позаду».

26 жовтня — гарна нагода привітати Дмитрів, Антонів, Микит, Миколаїв, Яковів, Злат та всіх, чиї імена згадують календарі цього дня. Навіть кілька щирих слів можуть подарувати близькій людині гарний настрій і відчуття турботи.

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