У п’ятницю, 27 листопада 2026 року, День ангела можуть відзначати власники імен Яків, Роман, Всеволод, Палладій, Пилип та інших. За православним календарем цього дня згадують, зокрема, апостола Пилипа, великомученика Якова Перського та преподобного Палладія. Серед іменинників є і жіночі імена – Феодора, Анна та Філіппа.

27 листопада церква вшановує пам’ять кількох святих. Зокрема, цього дня згадують апостола Пилипа, одного з дванадцяти учнів Ісуса Христа, а також великомученика Якова Перського. У церковних календарях також є імена преподобного Палладія, Романа та інших подвижників.

У календарях іменин можна знайти різні переліки. Тому нижче зібрані імена, які пов’язують із цією датою православні святці та календарі іменин.

Жіночі імена 27 листопада

Феодора – ім’я грецького походження, яке означає «Божий дар» або «дарована Богом». Воно утворилося від двох слів: «теос» – Бог і «дорон» – дар. У церковному календарі цього дня згадують царицю Феодору, дружину візантійського імператора Юстиніана I.

Анна – ім’я давньоєврейського походження. Його значення – «благодать», «милість» або «ласка». Це одне з найдавніших християнських жіночих імен. У календарі на 27 листопада є згадка мучениці Анни Зерцалової.

Філіппа – жіноча форма імені Пилип. Воно має грецьке коріння та означає «та, що любить коней». Ім’я пов’язане з пам’яттю апостола Пилипа, якого вшановують цього дня. У грецьких календарях також трапляється форма Філіппія.

Чоловічі імена 27 листопада

Яків – ім’я давньоєврейського походження. Його традиційно тлумачать як «той, хто йде слідом», «наступний за кимось». У православному календарі цього дня згадують великомученика Якова Перського.

Роман – ім’я латинського походження, яке означає «римлянин» або «той, хто походить із Рима». У церковних святцях 27 листопада згадують преподобного Романа, чудотворця Кілікійського.

Всеволод – слов’янське ім’я, утворене зі слів «весь» і «володіти». Його значення – «той, хто володіє всім» або «всемогутній володар». Ім’я пов’язують зі святим Всеволодом-Гавриїлом, князем Псковським.

Палладій – ім’я грецького походження. Воно пов’язане зі словом «Паллада» – одним з імен богині Афіни, а також має значення «присвячений Палладi». У православному календарі згадують преподобного Палладія Фессалонікійського.

Гаврило – українська форма імені Гавриїл, яке походить із давньоєврейської мови. Його значення – «Бог є моя сила» або «сила Божа». Ім’я відоме завдяки архангелу Гавриїлу, одному з найшанованіших ангелів у християнській традиції.

Пилип – ім’я грецького походження, що означає «той, хто любить коней». У християнстві воно насамперед пов’язане з апостолом Пилипом, пам’ять якого припадає на 27 листопада за новим календарем.

Григорій – ім’я грецького походження зі значенням «пильний», «той, хто не спить». Цього дня за церковним календарем згадують святителя Григорія Паламу, архієпископа Фессалонікійського.

Юстиніан – ім’я латинського походження, пов’язане зі словом iustus, тобто «справедливий» або «праведний». 27 листопада церква згадує правовірного візантійського імператора Юстиніана I.

Андрій – ім’я давньогрецького походження, яке означає «мужній», «хоробрий» або «відважний». Воно пов’язане з апостолом Андрієм Первозваним. У деяких загальних календарях іменин Андрій також зазначений серед імен цього дня.

Борис – ім’я слов’янського походження. Його пов’язують зі словами «боротьба» або «борець», тому значення часто пояснюють як «той, хто бореться за славу». У частині календарів іменин Борис також зазначений для 27 листопада.

Василь – ім’я грецького походження, яке означає «царський» або «володарський». Воно походить від слова basileios, пов’язаного з поняттям царя. У загальних календарях іменин Василь також трапляється серед імен цієї дати.

Володимир – слов’янське ім’я, яке традиційно тлумачать як «той, хто володіє світом» або «славний володар». Воно складається з давніх основ, пов’язаних із владою та миром. У деяких календарях іменин Володимир зазначений серед іменинників 27 листопада.

Дмитро – ім’я грецького походження, що означає «присвячений Деметрі» – богині землі та родючості в давньогрецькій міфології. Ім’я поширилося в християнській традиції завдяки святим із таким іменем.

Іван – українська форма давньоєврейського імені Йоханан. Його значення – «Бог милостивий» або «Божа благодать». Це одне з найпоширеніших імен у християнській традиції.

Микола – ім’я грецького походження, яке означає «переможець народів». Воно утворилося від слів «ніке» – перемога та «лаос» – народ. Найвідоміший святий із цим іменем – Миколай Чудотворець.

Олексій – ім’я грецького походження зі значенням «захисник», «той, хто оберігає». Воно походить від слова alexein – захищати, відбивати напад.

Сергій – ім’я латинського походження. Його пов’язують із родовим ім’ям Sergius; точне первісне значення остаточно не встановлене. У деяких календарях іменин Сергій також зазначений серед імен цього дня.

Філіп – варіант імені Пилип, поширений у різних мовах. Як і українська форма, воно походить від грецьких слів зі значенням «той, хто любить коней». 27 листопада вшановують апостола Пилипа.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, – це день пам’яті святого, на честь якого людину назвали під час хрещення. У християнській традиції вважається, що святий є небесним покровителем людини, а його приклад може надихати на добрі вчинки та духовне життя.

Якщо людина має кількох святих покровителів з однаковим ім’ям, її особистий день ангела визначають за днем пам’яті того святого, на честь якого її охрестили. Тому дата іменин не завжди збігається з днем народження.

Як відзначають іменини

День ангела зазвичай проводять у родинному колі або серед близьких людей. Віряни можуть відвідати храм, помолитися своєму небесному покровителю, подякувати за підтримку та попросити здоров’я і сил на майбутнє.

Не обов’язково влаштовувати велике святкування. Часто достатньо теплої зустрічі з рідними, щирої розмови або невеликого подарунка. Головне в цей день – увага до людини та добрі побажання.

Як привітати з Днем ангела

Іменинникам бажають здоров’я, спокою, любові, добробуту та Божого благословення. Привітання може бути коротким, але щирим.

Наприклад: «Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди оберігає тебе, додає сил у складні моменти та допомагає знаходити правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, любові й багато щасливих днів».

Або так: «З іменинами! Нехай у серці завжди буде світло, поруч будуть щирі люди, а кожен день приносить добрі новини. Бажаю миру, радості, здоров’я та Божої опіки».

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