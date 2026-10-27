Православні іменини 27 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

У вівторок, 27 жовтня, з Днем ангела вітають Андрія, Валентина, Марка та Нестора. Цього дня православна церква також вшановує пам’ять мучениць Капітоліни та Єротиїди, чиї імена теж пов’язані з церковним календарем. Розповідаємо, що означають ці імена, звідки вони походять і як можна привітати близьких зі святом.

Іменини, або День ангела, — це нагода згадати святого, на честь якого людину назвали під час хрещення. У календарях на 27 жовтня найчастіше згадують чотири чоловічі імені: Андрій, Валентин, Марк і Нестор. Також цього дня в церковних джерелах згадуються мучениці Капітоліна та Єротиїда. Їхні імена рідше зустрічаються в повсякденному житті, але вони мають давнє походження та власну історію.

Жіночі імена

Капітоліна. Це ім’я має латинське походження. Його пов’язують із назвою Капітолій — одного із семи пагорбів Рима, де розташовувалися важливі релігійні споруди Стародавнього Риму. Ім’я можна тлумачити як «та, що належить Капітолію» або «капітолійська». У церковній традиції 27 жовтня вшановують мученицю Капітоліну, яка жила за часів римського імператора Діоклетіана. За переказами, вона роздала своє майно бідним і звільнила рабів, а згодом постраждала за християнську віру.

Єротиїда. Рідкісне жіноче ім’я грецького походження. Його пов’язують із грецькими словами, що передають поняття кохання та пошани, хоча точне тлумачення імені в різних джерелах може відрізнятися. У православній традиції Єротиїду згадують разом із мученицею Капітоліною. За церковним переказом, Єротиїда служила Капітоліні й також постраждала за християнську віру. Сьогодні це ім’я зустрічається нечасто, проте воно збереглося в церковних переказах і календарях.

Чоловічі імена

Андрій. Ім’я має давньогрецьке походження й означає «мужній», «відважний» або «сміливий». Воно поширене в Україні та багатьох інших країнах. Одним із найвідоміших святих із цим ім’ям є апостол Андрій Первозваний. Ім’я часто пов’язують із рішучістю, силою духу та готовністю брати на себе відповідальність.

Валентин. Ім’я походить від латинського слова valens, що означає «здоровий», «сильний» або «сповнений сили». Воно має давню історію та відоме в різних європейських культурах. Одним із найвідоміших святих із цим ім’ям є мученик Валентин, пам’ять якого вшановують у християнській традиції. Ім’я Валентин нерідко асоціюють із витримкою, доброзичливістю та внутрішньою силою.

Марк. Це ім’я має латинське походження. Його традиційно пов’язують із римським ім’ям Marcus, яке, ймовірно, походить від імені бога Марса. Тому серед поширених тлумачень — «присвячений Марсу» або «той, хто належить Марсу». У християнській традиції відомий євангеліст Марк, один із чотирьох авторів Євангелій. 27 жовтня церква також згадує мученика Марка Фіваїдського та інших мучеників, які постраждали за віру.

Нестор. Ім’я має давньогрецьке походження. Його значення пояснюють по-різному, зокрема пов’язують із поняттями повернення додому або того, хто повертається. В українській історії це ім’я добре відоме завдяки Нестору Літописцю — ченцю Києво-Печерського монастиря, якого традиційно пов’язують зі створенням «Повісті минулих літ». Православна церква вшановує його пам’ять 27 жовтня. Тому ім’я Нестор часто асоціюють із книжністю, знаннями та збереженням історичної пам’яті.

Що таке День ангела

День ангела — це день пам’яті святого, ім’я якого людина отримала під час хрещення. У народній традиції його часто називають іменинами. Водночас день народження та іменини — не одне й те саме: перший пов’язаний із датою появи людини на світ, а другий — із церковною пам’яттю святого-покровителя.

Якщо людина має ім’я, якому відповідають кілька святих, дата іменин може відрізнятися залежно від того, на честь кого її назвали. Тому, щоб визначити власний День ангела, варто з’ясувати ім’я святого-покровителя, зазначене під час хрещення.

Як відзначають іменини

Для тих, хто дотримується православних традицій, цей день може починатися з молитви або відвідування храму. Дехто просить у святого-покровителя підтримки й захисту для себе та рідних. Водночас іменини не обов’язково святкувати гучно: можна провести день у родинному колі, поспілкуватися з близькими або просто приділити час людям, які дорогі серцю. Головне в цьому святі — увага до людини та теплі слова. Навіть коротке повідомлення або телефонний дзвінок може стати приємним знаком турботи.

Як привітати з Днем ангела

У привітанні з іменинами зазвичай бажають здоров’я, миру, душевної рівноваги, любові та підтримки близьких. Можна також побажати, щоб святий-покровитель оберігав людину, допомагав долати труднощі й додавав сил у важливі моменти.

Наприклад, Андрію, Валентину, Марку та Нестору можна побажати впевненості у власних силах, добрих новин і здійснення задумів. Капітоліні та Єротиїді — міцного здоров’я, радості, тепла й людей поруч, на яких завжди можна покластися. Нехай День ангела стане приводом нагадати близьким, як багато вони значать, і побажати їм більше світлих подій, спокою та щасливих моментів.

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