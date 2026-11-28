У суботу, 28 листопада 2026 року, День ангела відзначають Степан, Василь, Григорій, Іван та Іринарх. У ширших календарях іменин серед іменинників також називають Андрія, Данила, Миколу, Петра, Павла, Тимофія та інших. Є цього дня і жіноче ім’я – Ганна.

28 листопада православна церква вшановує пам’ять мученика Іринарха Севастійського, преподобномученика Степана Нового та інших святих. Також цього дня згадують мучеників Василія, Григорія, Івана, Андрія, Петра й Анну, які постраждали за віру.

З нагоди іменин варто дізнатися, звідки походять ці імена та яке значення вони мають. Нижче зібрані жіночі й чоловічі варіанти, які можна знайти в православних і загальних календарях іменин на цю дату.

Жіночі імена 28 листопада

Ганна – ім’я давньоєврейського походження. Воно утворилося від імені Ханна та означає «милість», «благодать» або «ласка». Це одне з найдавніших жіночих імен у християнській традиції. У церковному календарі 28 листопада згадується мучениця Анна, а в деяких загальних календарях українською мовою це ім’я подають у формі Ганна.

Чоловічі імена 28 листопада

Степан – ім’я грецького походження. Воно походить від слова stephanos, яке означає «вінець», «корона» або «вінок». У християнській традиції це ім’я пов’язане зі святим Степаном, одним із перших мучеників за віру. 28 листопада згадують преподобномученика Степана Нового.

Іринарх – ім’я грецького походження, яке перекладають як «начальник миру» або «той, хто керує миром». Воно утворилося від слів, пов’язаних із миром і владою. Цього дня церква вшановує мученика Іринарха Севастійського.

Василь – ім’я грецького походження. Воно походить від слова basileios і означає «царський», «володарський». Ім’я має давню християнську історію та зустрічається в церковних святцях упродовж року. 28 листопада згадують мученика Василія.

Григорій – ім’я давньогрецького походження. Його значення – «пильний», «уважний», «той, хто не спить». Воно походить від слова grēgoros. У церковному календарі цього дня є пам’ять мучеників Григоріїв.

Іван – ім’я давньоєврейського походження, яке походить від імені Йоханан. Його перекладають як «Бог милостивий», «Божа благодать» або «Бог змилосердився». Це одне з найпоширеніших імен у християнському світі. 28 листопада згадують мученика Івана.

Андрій – ім’я давньогрецького походження, яке означає «мужній», «хоробрий» або «відважний». Воно походить від слова andreios, пов’язаного з мужністю. Ім’я має особливе місце в християнській традиції завдяки апостолу Андрію Первозваному. У загальних календарях іменин Андрій також є серед імен цього дня.

Данило – ім’я давньоєврейського походження. Воно утворилося від слів, які означають «Бог» і «суддя», тому його перекладають як «Бог – мій суддя». Ім’я відоме завдяки біблійному пророку Даниїлу.

Костянтин – ім’я латинського походження. Воно походить від слова constans, що означає «постійний», «стійкий», «непохитний». У християнській історії це ім’я пов’язане, зокрема, з імператором Костянтином Великим.

Микола – ім’я давньогрецького походження. Воно складається з двох частин: nike – «перемога» та laos – «народ». Тому значення імені – «переможець народів». Одним із найвідоміших святих із цим ім’ям є Миколай Чудотворець.

Олексій – ім’я грецького походження, яке означає «захисник» або «той, хто оберігає». Воно походить від слова alexein – «захищати», «відбивати напад». Ім’я поширене в православній традиції та має багато святих покровителів.

Павло – ім’я латинського походження. Воно походить від слова paulus, що означає «малий», «невеликий» або «скромний». Найвідоміший святий із цим ім’ям – апостол Павло, один із головних проповідників християнства.

Петро – ім’я давньогрецького походження. Воно утворилося від слова petros, яке означає «камінь» або «скеля». Ім’я символізує міцність і стійкість. У християнстві воно пов’язане з апостолом Петром.

Сергій – ім’я латинського походження, яке пов’язують із давнім римським родовим ім’ям Sergius. Його традиційно тлумачать як «знатний» або «високий». Водночас точне первісне значення імені остаточно не встановлене.

Тимофій – ім’я давньогрецького походження. Воно складається зі слів timē – «повага», «честь» і theos – «Бог». Значення імені – «той, хто шанує Бога». У християнській традиції відомий апостол Тимофій, учень апостола Павла.

Імена за старим церковним календарем

У календарях, які дотримуються юліанського стилю, 28 листопада припадає на інші церковні спомини. Цього дня вшановують мучеників Гурія, Самона й Авіва, а також преподобного Паїсія Величковського. Серед імен, які можна зустріти в календарях за старим стилем, є такі:

Гурій – ім’я давньоєврейського походження. Його пов’язують зі словом, яке означає «левеня» або «молодий лев». У християнській традиції відоме завдяки мученику Гурію Едеському.

Самон – ім’я давньоєврейського походження. Його пов’язують з іменем Шимон, яке має значення «почутий Богом» або «Бог почув». Цього дня згадують мученика Самона, який постраждав разом із Гурієм та Авівом.

Авів – ім’я давньоєврейського походження. Воно означає «весна» або «молодий колос». У церковному календарі відоме завдяки мученику Авіву, який постраждав за християнську віру.

Євстохій – ім’я грецького походження. Його пов’язують зі значенням «влучний», «той, хто добре цілиться» або «уважний». Це ім’я зустрічається в переліках святих за старим календарним стилем.

Елпідій – ім’я грецького походження, яке означає «надія». Воно походить від слова elpis. У церковних календарях згадується серед імен мучеників.

Маркел – ім’я латинського походження, пов’язане з родовим ім’ям Marcellus. Його традиційно тлумачать як «присвячений Марсу» або «маленький воїн».

Паїсій – ім’я грецького походження. Його пов’язують зі словом pais, яке означає «дитина» або «хлопчик». Відомим носієм цього імені був преподобний Паїсій Величковський – православний подвижник і духовний письменник.

Дмитро – ім’я давньогрецького походження. Воно означає «присвячений Деметрі» – богині землі та родючості в давньогрецькій міфології. У християнській традиції це ім’я пов’язане з багатьма святими, зокрема великомучеником Димитрієм Солунським.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, – це день пам’яті святого, на честь якого людину назвали під час хрещення. У християнській традиції вважається, що цей святий є небесним покровителем людини. До нього звертаються в молитвах і просять духовної підтримки.

Якщо в церковному календарі є кілька святих з одним і тим самим ім’ям, особистий День ангела зазвичай пов’язують із пам’яттю того святого, на честь якого людину охрестили. Тому іменини не обов’язково припадають на день народження.

Як святкувати іменини

День ангела можна провести спокійно, у колі родини та близьких людей. Віряни цього дня відвідують храм, моляться своєму небесному покровителю та дякують за його заступництво.

Святкування не обов’язково має бути гучним. Можна зібратися за сімейним столом, поспілкуватися з рідними або просто приділити час людині, яка відзначає іменини. Головне – щира увага та теплі слова.

Як привітати з Днем ангела

Іменинникам бажають здоров’я, миру, добробуту, любові та Божого благословення. Привітання може бути коротким, але важливо, щоб воно було щирим.

Ось кілька варіантів: «Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди оберігає тебе, допомагає долати труднощі та додає сил для добрих справ. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, любові й радості».

«З іменинами! Нехай у житті буде більше світлих днів, поруч завжди залишаються рідні люди, а кожна добра справа повертається сторицею. Божого благословення, миру та щастя!»

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