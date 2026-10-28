Православні іменини 28 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

28 жовтня за православним календарем вшановують великомученицю Параскеву-П’ятницю, преподобного Іова Почаївського та інших святих. Цього дня іменини відзначають Параска, Ганна, Дмитро, Іван, Максим, Степан та носії інших імен. Розповідаємо, що означають ці імена, звідки вони походять і як можна привітати близьких із Днем ангела.

Серед жіночих імен, пов’язаних із церковним календарем на 28 жовтня, є як звичні для українців Ганна та Параска, так і рідкісні Неоніла й Євникія. Цього дня церква згадує святих, які жили в різні часи та зазнали переслідувань за християнську віру. Кожне з імен має власне походження та значення.

Жіночі імена

Ганна. Це ім’я походить із давньоєврейської мови. Його значення — «благодать», «милість» або «прихильність». Ім’я має давню біблійну історію та поширене в багатьох країнах. Ганнами називали жінок у різні історичні періоди, а саме ім’я зберігає популярність і сьогодні. У церковному календарі 28 жовтня згадують святу Анну — матір святого Киріака, тому Ганну також включають до переліків іменин цього дня.

Параска. Це українська форма імені Параскева, яке походить із грецької мови. Слово paraskevi означає «п’ятниця», а також пов’язане з поняттям підготовки або приготування. 28 жовтня православна церква вшановує великомученицю Параскеву-П’ятницю. За церковним переказом, вона жила у III столітті й постраждала за християнську віру. В українській традиції ім’я Параска здавна відоме та має багато лагідних форм, зокрема Парасочка й Парасенька.

Неоніла. Це давнє жіноче ім’я, яке зустрічається в християнських святцях. Його точне походження та значення не мають єдиного загальноприйнятого пояснення. 28 жовтня церква згадує мученицю Неонілу, яка, за переказом, постраждала за віру разом із чоловіком Терентієм та їхніми дітьми. Ім’я рідкісне в сучасній Україні, але має давню церковну історію.

Євникія. Ім’я має давньогрецьке походження. Його пов’язують зі словами, що означають «добре» та «перемога», тому значення передають як «добра перемога» або «переможна». У церковному календарі згадується Євникія — одна з дітей мучеників Терентія та Неоніли. За переказом, вона разом із родиною постраждала за християнську віру. Це рідкісне ім’я, яке сьогодні частіше можна зустріти в церковних джерелах, ніж у повсякденному житті.

Чоловічі імена

Цього дня іменини пов’язують із пам’яттю кількох святих, серед яких мученики, єпископи та подвижники. У переліках зустрічаються популярні українські імена — Дмитро, Іван, Максим і Степан, а також давніші форми, як-от Терентій, Арсеній та Киріак.

Арсен. Ім’я має давньогрецьке походження. Його пов’язують зі словом, яке означає «мужній», «сильний» або «чоловічий». Арсен також використовують як самостійне ім’я та як коротшу форму імені Арсеній. У церковному календарі 28 жовтня згадують святителя Арсенія, архієпископа Сербського. Він жив у XIII столітті та був відомий церковним служінням.

Георгій. Це ім’я походить із давньогрецької мови та означає «землероб» або «той, хто обробляє землю». В українській традиції воно має кілька форм, зокрема Юрій і Єгор, хоча в церковному іменослові вони можуть фігурувати окремо. Ім’я Георгій відоме завдяки святим, серед яких особливо шанують великомученика Георгія Переможця. У календарях іменин на 28 жовтня Георгій також фігурує серед чоловічих імен.

Дмитро. Ім’я походить із давньогрецької мови та пов’язане з ім’ям Деметри — богині землеробства й родючості в давньогрецькій міфології. Тому його традиційно тлумачать як «присвячений Деметрі». У християнській традиції ім’я відоме завдяки святим із цим ім’ям, зокрема митрополиту Ростовському Димитрію, пам’ять якого згадують 28 жовтня. Дмитро залишається одним із поширених чоловічих імен в Україні.

Іван. Ім’я має давньоєврейське походження та походить від імені Йоханан. Його значення — «Бог милостивий» або «Божа благодать». Іван — одне з найпоширеніших імен у християнських країнах. Воно має багато відповідників в інших мовах: Джон, Жан, Хуан та Йоганн. У церковному календарі 28 жовтня згадують святого Іоана Хозевіта, єпископа Кесарійського, тому Іван також є серед імен, пов’язаних із цим днем.

Максим. Ім’я походить від латинського слова maximus, яке означає «найбільший» або «найвеличніший». Воно було поширене ще в Стародавньому Римі, а згодом увійшло до християнської традиції. У церковних переліках на 28 жовтня згадують мученика Максима, який постраждав за віру разом з іншими християнами. Сьогодні Максим — популярне ім’я в Україні та багатьох європейських країнах.

Микола. Це ім’я має давньогрецьке походження й утворене від слів, які означають «перемога» та «народ». Тому його зазвичай перекладають як «переможець народів». Найвідоміший святий із цим ім’ям — Миколай Чудотворець, якого шанують у православній і католицькій традиціях. У календарях іменин на 28 жовтня Микола також фігурує серед чоловічих імен.

Степан. Ім’я походить від грецького слова stephanos, що означає «вінець» або «корона». Воно має давню християнську історію, адже одним із найвідоміших святих із цим ім’ям є першомученик Стефан. В українській мові закріпилася форма Степан, тоді як у церковних текстах часто використовують Стефан. Ім’я пов’язане з пам’яттю преподобного Стефана Саваїта, творця церковних канонів, якого згадують 28 жовтня.

Терентій. Ім’я має латинське походження й відоме ще з часів Стародавнього Риму. Його точне первісне значення остаточно не встановлене. У православному календарі 28 жовтня згадують мученика Терентія, який, за церковним переказом, постраждав за християнську віру разом із дружиною Неонілою та дітьми. Ім’я нині рідкісне, але збереглося в українській традиції та церковних святцях.

Іов. Це ім’я має давньоєврейське походження. Його пов’язують із біблійним іменем Йов — праведника, який, за біблійною розповіддю, пережив важкі випробування, але не зрікся віри. У церковному календарі 28 жовтня вшановують преподобного Іова Почаївського — одного з найвідоміших подвижників української православної традиції. Він жив у XVI–XVII століттях і був ігуменом Почаївського монастиря.

Арсеній. Це ім’я має давньогрецьке походження та означає «мужній», «сильний». Воно споріднене з іменем Арсен, але в церковній традиції найчастіше вживається повна форма Арсеній. 28 жовтня згадують святителя Арсенія, архієпископа Сербського. Ім’я поширене в різних православних країнах і має кілька форм у різних мовах.

Киріак. Ім’я походить із грецької мови та пов’язане зі словом kyrios, що означає «господь» або «владика». Його значення передають як «той, хто належить Господу». У церковному календарі згадують священномученика Киріака, патріарха Єрусалимського, який постраждав за християнську віру. Ім’я рідкісне, проте збереглося в церковних переказах.

Неофіт. Ім’я має грецьке походження й означає «новонавернений» або «той, хто нещодавно долучився до віри». У християнській традиції так могли називати людей, які прийняли хрещення або вступили на шлях духовного служіння. 28 жовтня вшановують священномученика Неофіта, єпископа Урбніського. Це ім’я нечасто зустрічається в сучасному побуті, але воно має чітке релігійне значення.

Феофіл. Ім’я походить із грецької мови та складається зі слів, які означають «Бог» і «любов» або «друг». Тому його перекладають як «той, хто любить Бога» або «Божий друг». У християнських джерелах це ім’я зустрічається ще з перших століть існування церкви. 28 жовтня в православному календарі згадують преподобного Феофіла Київського, відомого своїм подвижницьким життям.

Африкан. Це ім’я має латинське походження та пов’язане зі словом Africanus — «африканський», тобто «той, хто походить з Африки». У церковному календарі на 28 жовтня згадують мученика Африкана, який постраждав за християнську віру разом із групою інших християн. Ім’я рідкісне, але його можна знайти в історичних і церковних джерелах.

Помпій. Це давньоримське ім’я, яке використовували ще в античні часи. Його точне походження та значення залишаються предметом різних тлумачень. У церковному календарі на 28 жовтня згадують мученика Помпія, який постраждав за християнську віру. Сьогодні ім’я майже не використовують, проте воно збереглося в переліках ранньохристиянських святих.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, ім’я якого людина носить або на честь якого її назвали під час хрещення. У християнській традиції святий є прикладом віри та духовним покровителем. Тому іменини — це не лише привід для привітань, а й можливість згадати історію святого, пов’язаного з ім’ям.

День народження та іменини мають різне значення. День народження пов’язаний із появою людини на світ, а День ангела — з церковною пам’яттю святого. Якщо в календарі є кілька святих з одним ім’ям, дата іменин може залежати від того, на честь кого людину назвали.

Як відзначають іменини

Для тих, хто дотримується православних традицій, цей день може починатися з молитви або відвідування храму. Дехто просить у святого-покровителя підтримки для себе та рідних. Водночас іменини не обов’язково святкувати гучно: можна провести день у родинному колі, зустрітися з друзями або просто приділити час близьким.

Головне в цьому святі — увага до людини та щирі слова. Навіть коротке повідомлення або телефонний дзвінок може стати приємним знаком турботи.

Як привітати з Днем ангела

З іменинами зазвичай бажають здоров’я, миру, радості, любові та добробуту. Можна також побажати, щоб святий-покровитель допомагав долати труднощі, додавав сил і підтримував у важливі моменти.

Наприклад, Дмитру, Івану, Максиму, Степану й Арсенію можна побажати впевненості у власних силах, успіхів у справах і добрих новин. Ганні, Парасці, Неонілі та Євникії — міцного здоров’я, душевного тепла, щасливих подій і людей поруч, на яких завжди можна покластися. Нехай День ангела стане нагодою сказати близьким важливі слова, побажати їм добра та подарувати трохи більше радості в буденному житті.

Читай нас у