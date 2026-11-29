29 листопада 2026 року привітати з Днем ангела можна чоловіків з іменами Парамон, Філумен, Акакій і Нектарій. У календарях іменин на цю дату також згадують Валеріана, Данила, Дениса, Івана, Миколу та Сергія. Є й жіночі імена — Євфрасія та Клавдія. Розповідаємо, що означає кожне з них і як прийнято відзначати іменини.

Євфрасія — ім’я грецького походження, яке означає «радість» або «веселощі». Воно пов’язане з добрим настроєм, життєрадісністю та світлими емоціями. У церковній традиції це ім’я носила мучениця Євфрасія Анкірська.

Клавдія — жіноча форма давньоримського імені Клавдій. Воно походить від назви знатного роду Клавдіїв. У традиційних словниках ім’я також тлумачать як «кульгава», однак це значення вважають не цілком достовірним. У православних святцях згадується мучениця Клавдія Анкірська.

Чоловічі імена на 29 листопада

За новим церковним календарем цього дня вшановують мученика Парамона, мученика Філумена, преподобного Акакія Синайського та преподобного Нектарія Києво-Печерського. Їхні імена також пов’язують із Днем ангела 29 листопада.

Парамон — ім’я грецького походження. Його значення — «твердий», «постійний» або «стійкий». У церковному календарі згадують мученика Парамона, який постраждав за християнську віру.

Філумен — грецьке ім’я, яке означає «улюблений» або «той, кого люблять». 29 листопада церква вшановує мученика Філумена Анкірського.

Акакій — ім’я грецького походження. Його тлумачать як «невинний», «незлобивий». Цього дня згадують преподобного Акакія Синайського.

Нектарій — ім’я грецького походження, пов’язане зі словом «нектар» — солодким напоєм богів у давньогрецьких міфах. У православному календарі 29 листопада вшановують преподобного Нектарія Києво-Печерського, який спочиває у Ближніх печерах.

Інші чоловічі імена з календарів іменин

У різних календарях іменин на 29 листопада можна зустріти й інші чоловічі імена. Серед них — Валеріан, Данило, Денис, Іван, Микола та Сергій.

Валеріан — ім’я латинського походження. Його пов’язують зі словом valere, що означає «бути сильним», «бути здоровим». Також ім’я вказує на належність до давньоримського роду Валеріїв.

Данило — ім’я давньоєврейського походження, яке означає «Бог — мій суддя». Воно має біблійне коріння: так звали одного з пророків Старого Завіту.

Денис — ім’я грецького походження, пов’язане з ім’ям давньогрецького бога Діоніса. Його тлумачать як «присвячений Діонісу».

Іван — українська форма давньоєврейського імені Йоханан. Його значення — «Бог милостивий» або «Божа благодать».

Микола — ім’я грецького походження, утворене від слів зі значеннями «перемога» та «народ». Тому його тлумачать як «переможець народів».

Сергій — ім’я латинського походження, яке пов’язують із давньоримським родовим ім’ям Сергій. Його точне первісне значення залишається дискусійним.

У деяких календарях також зазначають імена Василь, Віктор, Дмитро, Макар, Матвій, Михайло, Федір та Ян.

Василь — ім’я грецького походження, означає «царський» або «царствений».

Віктор — латинське ім’я зі значенням «переможець».

Дмитро — походить від грецького імені Деметріос і означає «присвячений Деметрі».

Макар — ім’я грецького походження, яке перекладають як «щасливий» або «блаженний».

Матвій — ім’я давньоєврейського походження зі значенням «дар Божий».

Михайло — ім’я давньоєврейського походження. Його значення — «хто як Бог?».

Федір — українська форма грецького імені Теодор. Воно означає «Божий дар».

Ян — ім’я, яке є короткою формою імені Іван у низці європейських мов. Його значення — «Бог милостивий».

Що таке День ангела і як його відзначати

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людину назвали під час хрещення. У християнській традиції вважається, що святий є небесним покровителем людини, а тому цього дня згадують його життя, віру та вчинки. Іменини не обов’язково збігаються з днем народження. Якщо в церковному календарі є кілька днів пам’яті святих з одним і тим самим ім’ям, зазвичай обирають найближчу дату після дня народження або ту, яка пов’язана зі святим-покровителем людини.

Почати День ангела можна з молитви та відвідування храму. Також цього дня прийнято телефонувати рідним, збиратися з близькими або просто провести час із тими, хто дорогий. Головне — не подарунки чи гучне святкування, а увага, добрі слова та щирі побажання.

Як привітати з іменинами 29 листопада

У День ангела іменинникам бажають здоров’я, миру, душевного спокою, сил і підтримки близьких. Привітання може бути коротким, але щирим.

Наприклад:

«Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та веде до добрих справ».

«З іменинами! Бажаю міцного здоров’я, спокою в душі, радості в серці та якомога більше щасливих моментів».

«Нехай у житті буде більше світла, любові й тепла, а поруч завжди залишаються люди, на яких можна покластися. З Днем ангела!»

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