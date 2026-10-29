Православні іменини 29 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

У четвер, 29 жовтня, з Днем ангела вітають Анастасію, Ганну, Марію, Андрія, Івана, Миколу та носіїв інших імен. За православним календарем цього дня вшановують преподобномученицю Анастасію Римлянку, а також преподобного Авраамія та його племінницю Марію. Розповідаємо, що означають жіночі й чоловічі імена, які згадують у календарях іменин, та як можна привітати близьких зі святом.

Жіночі імена 29 жовтня

Цього дня серед жіночих імен є Анастасія, Ганна, Марія та Агата. Вони мають різне походження: одні прийшли з грецької мови, інші — з давньоєврейської. Деякі з цих імен відомі завдяки святим, яких шанують у християнській традиції.

Анастасія. Ім’я походить із давньогрецької мови та означає «воскресіння», «відродження» або «повернення до життя». Воно утворилося від слова anastasis. У православній традиції 29 жовтня вшановують преподобномученицю Анастасію Римлянку. За церковним переказом, вона жила в III столітті, присвятила себе християнській вірі та загинула під час переслідувань християн. Анастасія — одне з найпоширеніших жіночих імен в Україні. Його лагідні форми — Настя, Настуся, Ася та Настуня.

Ганна. Це ім’я має давньоєврейське походження. Його значення — «благодать», «милість» або «прихильність». Ім’я відоме з біблійних текстів і поширене в багатьох країнах. У християнській традиції особливо шанують праведну Анну, матір Діви Марії. У календарях іменин на 29 жовтня також згадують святу Анну Константинопольську. Ганна має багато лагідних форм: Ганнуся, Галя, Анюта й Анничка.

Марія. Ім’я походить із давньоєврейської мови. Його точне первісне значення залишається предметом дискусій, але серед поширених тлумачень — «кохана», «бажана» та «пані». Марія — одне з найважливіших імен у християнстві, адже так звали матір Ісуса Христа. 29 жовтня православна традиція згадує блаженну Марію Месопотамську, племінницю преподобного Авраамія. Вона присвятила життя духовному служінню. Серед лагідних форм імені — Марійка, Марічка, Маруся та Маша.

Агата. Ім’я має давньогрецьке походження й утворилося від слова agathos, що означає «добра» або «чесна». Воно поширене в різних європейських країнах, зокрема в Польщі, Італії та Франції. У християнській традиції відома свята Агата Сицилійська, яку вшановують у лютому. Ім’я Агата також є в деяких календарях іменин на 29 жовтня. В українській мові можна зустріти форми Агатка й Агаточка.

Чоловічі імена 29 жовтня

У календарях іменин на цю дату згадують Андрія, Василя, Віктора, Євгена, Івана, Кирила, Леоніда, Миколу, Олексія, Опанаса, Павла, Пилипа та Тимофія. У церковних переліках також є давні імена Авраамій, Клавдій, Астерій і Неон. Кожне з них має власну історію та значення.

Андрій. Ім’я походить із давньогрецької мови та означає «мужній», «сміливий» або «відважний». Воно утворилося від слова, пов’язаного з мужністю та силою. Одним із найвідоміших святих із цим ім’ям є апостол Андрій Первозваний. В українській традиції ім’я Андрій поширене вже багато століть. Його лагідні форми — Андрійко, Андрусь і Андрійчик.

Василь. Це ім’я має грецьке походження. Воно утворилося від слова basileios, яке означає «царський» або «той, хто належить царю». У християнстві відомий святий Василій Великий — один із найшанованіших отців Церкви. Ім’я Василь поширене в Україні та має народні форми Василько й Васильчик.

Віктор. Ім’я походить із латинської мови та означає «переможець». Воно утворилося від слова victor, яким називали людину, що здобула перемогу. Ім’я використовували ще в Стародавньому Римі, а згодом воно поширилося в християнських країнах. В Україні Віктор залишається відомим чоловічим ім’ям. Серед лагідних форм — Вітя, Вікторчик і Вітюня.

Євген. Ім’я має давньогрецьке походження. Його пов’язують зі словом eugenes, що означає «благородний», «знатного походження» або «добре народжений». Ім’я поширене в багатьох слов’янських країнах. У християнських календарях згадують кількох святих із цим ім’ям. Лагідні форми — Женя, Євгенко та Женчик.

Іван. Це українська форма давньоєврейського імені Йоханан. Його значення — «Бог милостивий» або «Божа благодать». Ім’я Іван має багато відповідників в інших мовах: Джон, Жан, Хуан та Йоганн. У християнській традиції особливо шанують Івана Хрестителя та апостола Івана Богослова. Ім’я здавна поширене в Україні, а його лагідні форми — Іванко, Івасик та Іванчик.

Кирило. Ім’я походить із грецької мови та пов’язане зі словом kyrios, яке означає «господь» або «владика». Тому його значення передають як «панівний» або «володар». Одним із найвідоміших святих із цим ім’ям є Кирило, просвітитель слов’ян, якого вшановують разом із братом Мефодієм. Лагідні форми імені — Кирилко й Кирюша.

Леонід. Це ім’я має давньогрецьке походження. Воно пов’язане з іменем Леон, яке означає «лев», тому Леоніда часто тлумачать як «подібний до лева» або «левиного роду». У християнських календарях згадують кількох святих із цим ім’ям. В Україні ім’я Леонід відоме вже багато поколінь. Серед лагідних форм — Леонідко й Льоня.

Микола. Ім’я походить із грецької мови та складається з частин, пов’язаних зі словами «перемога» і «народ». Його традиційно перекладають як «переможець народів». Найвідоміший святий із цим ім’ям — Миколай Чудотворець, якого шанують у православній і католицькій традиціях. Ім’я Микола широко поширене в Україні. Лагідні форми — Миколка, Миколайчик і Коля.

Олексій. Ім’я має давньогрецьке походження та походить від слова alexein, що означає «захищати» або «відбивати напад». Тому його значення передають як «захисник» або «помічник». У християнській традиції відомий святий Олексій, чоловік Божий, який присвятив життя молитві та служінню. Лагідні форми імені — Олексійко, Льоша й Олесик.

Опанас. Це українська форма давньогрецького імені Афанасій. Воно походить від слова athanatos, що означає «безсмертний». Одним із найвідоміших святих із цим ім’ям є Афанасій Великий — єпископ Александрії та один із видатних богословів раннього християнства. Ім’я Опанас нині трапляється рідше, ніж у минулому, але залишається частиною української традиції.

Павло. Ім’я має латинське походження й походить від слова paulus, що означає «малий» або «скромний». Найвідоміший святий із цим ім’ям — апостол Павло, який відіграв важливу роль у поширенні християнства. Ім’я поширене в багатьох країнах і має відповідники в різних мовах. В українській традиції вживають форми Павлик, Павлусь і Павлуньо.

Пилип. Ім’я походить із давньогрецької мови. Воно утворилося від слів, що означають «кінь» і «любити», тому його традиційне значення — «той, хто любить коней». У християнстві відомі апостол Пилип та інші святі з цим ім’ям. Пилип — давнє українське ім’я, яке має форми Пилипко й Пилипчик.

Тимофій. Це ім’я має грецьке походження. Воно складається зі слів, які означають «честь» і «Бог», тому його тлумачать як «той, хто шанує Бога». У Новому Завіті згадується Тимофій — учень і помічник апостола Павла. Згодом це ім’я поширилося в християнських країнах. Лагідні форми — Тимко, Тимофійко й Тима.

Авраамій. Ім’я має давньоєврейське походження та пов’язане з біблійним ім’ям Авраам. Його традиційне значення — «батько багатьох» або «батько багатьох народів». 29 жовтня православна церква згадує преподобного Авраамія Месопотамського, який присвятив життя молитві та наверненню людей до християнства. Разом із ним згадують його племінницю Марію. Ім’я Авраамій нині рідкісне, але воно збереглося в церковних календарях.

Клавдій. Це ім’я походить із латинської мови та було поширене ще в Стародавньому Римі. Його пов’язують із давнім родовим ім’ям Claudius. Первісне значення не цілком визначене, хоча традиційно його пояснюють через латинське слово зі значенням «кульгавий». У православних календарях 29 жовтня згадують мученика Клавдія, який постраждав за християнську віру разом з іншими мучениками. Ім’я рідкісне в сучасній Україні.

Астерій. Ім’я має давньогрецьке походження та пов’язане зі словом aster, яке означає «зоря» або «зірка». Тому його можна перекласти як «зоряний». У церковних календарях згадується мученик Астерій, якого вшановують разом із Клавдієм, Неоном та іншими християнами. Ім’я рідкісне, але має давню історію.

Неон. Це ім’я походить із грецької мови та пов’язане зі словом neos, що означає «новий» або «молодий». У православних переліках на 29 жовтня згадують мученика Неона, який постраждав за християнську віру разом із Клавдієм, Астерієм та іншими мучениками. Сьогодні ім’я Неон майже не використовують як особове, проте воно збереглося в церковних джерелах.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, ім’я якого людина отримала під час хрещення або на честь якого її назвали. У християнській традиції святий є прикладом віри та духовним покровителем. Тому іменини — це не лише привід для привітань, а й можливість згадати історію святого, пов’язаного з ім’ям.

День народження та іменини мають різне значення. День народження пов’язаний із появою людини на світ, а День ангела — з церковною пам’яттю святого. Якщо в календарі є кілька святих з одним ім’ям, дата іменин може залежати від того, на честь кого людину назвали.

Як святкують іменини

Для тих, хто дотримується православних традицій, цей день може починатися з молитви або відвідування храму. Дехто просить у святого-покровителя підтримки для себе та рідних. Водночас іменини не обов’язково святкувати гучно: можна провести день у родинному колі, зустрітися з друзями або просто приділити час близьким.

Головне в цьому святі — увага до людини та щирі слова. Навіть коротке повідомлення або телефонний дзвінок може стати приємним знаком турботи.

Як привітати з Днем ангела

З іменинами зазвичай бажають здоров’я, миру, радості, любові та добробуту. Можна також побажати, щоб святий-покровитель допомагав долати труднощі, додавав сил і підтримував у важливі моменти.

Наприклад, Андрію, Василю, Віктору, Євгену, Івану, Кирилу та Миколі можна побажати впевненості у власних силах, успіхів у справах і добрих новин. Анастасії, Ганні, Марії та Агаті — міцного здоров’я, душевного тепла, щасливих подій і людей поруч, на яких завжди можна покластися. Нехай День ангела стане нагодою сказати близьким важливі слова, побажати їм добра та подарувати трохи більше радості в буденному житті.

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