Православні іменини 3 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

У вівторок, 3 листопада, за новим церковним календарем День ангела відзначають чоловіки з іменами Богдан, Василь, Володимир, Георгій, Іван, Ілля, Йосип, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Сергій і Федір. Серед жіночих імен цього дня — Ганна, Євдокія та Світлана, а в окремих календарях також згадують Фотинію. Розповідаємо, звідки походять ці імена, що вони означають і як привітати іменинників.

3 листопада православна церква вшановує пам’ять священномучеників Акепсима, єпископа, Йосифа, пресвітера, та Аїфала, диякона. Також цього дня згадують оновлення храму великомученика Георгія в Лідді та інших святих. За церковними й популярними календарями іменин цього дня є чимало чоловічих і жіночих імен. Кожне з них має власну історію та значення.

Жіночі імена 3 листопада

Ганна — ім’я давньоєврейського походження. Його перекладають як «милість», «благодать» або «прихильність». Ім’я пов’язують із добротою, щирістю та душевним теплом. Воно має давню біблійну історію та залишається поширеним у багатьох країнах.

Євдокія — ім’я грецького походження, яке означає «добра слава» або «благовоління». Воно утворене від слова, пов’язаного з прихильністю та доброю волею. Ім’я має давню християнську традицію й раніше було досить поширеним на українських землях.

Світлана — слов’янське ім’я, пов’язане зі словами «світло» та «світла». Його значення — «світла», «чиста», «та, що несе світло». Ім’я асоціюється з ясністю, теплом і добром.

Фотинія — ім’я грецького походження, яке перекладають як «світла» або «осяйна». Воно споріднене за значенням з ім’ям Світлана. У християнській традиції це ім’я пов’язують зі святою Фотинією, яку шанують як самарянку, що зустріла Ісуса біля криниці.

Чоловічі імена 3 листопада

Богдан — ім’я слов’янського походження. Воно складається з двох частин: «Бог» і «даний». Тому його значення — «Богом даний» або «дарований Богом». Таке ім’я часто сприймали як знак вдячності за народження дитини.

Василь — походить від давньогрецького імені Басілейос. Його значення — «царський» або «цар». Ім’я має давню християнську історію, зокрема завдяки святителю Василю Великому.

Володимир — давньослов’янське ім’я, яке пов’язують зі словами «володіти» та «мир». Його тлумачать як «той, хто володіє світом» або «володар миру». Одним із найвідоміших носіїв цього імені в українській історії є князь Володимир Великий.

Георгій — ім’я грецького походження. Воно утворене від слова георгос, що означає «землероб» або «той, хто обробляє землю». Українська форма цього імені — Юрій. Обидва варіанти мають спільне походження.

Іван — українська форма давньоєврейського імені Йоханан. Його значення — «Бог милостивий» або «Божа благодать». Це одне з найдавніших і найпоширеніших християнських імен, яке відоме завдяки багатьом біблійним постатям.

Ілля — ім’я давньоєврейського походження. Воно означає «мій Бог — Господь» або «мій Бог — Ягве». Ім’я пов’язане з біблійним пророком Іллею, якого шанують у християнстві.

Йосип — ім’я давньоєврейського походження. Його перекладають як «Бог примножить» або «нехай Бог додасть». У біблійній традиції це ім’я мають кілька відомих постатей, зокрема праведний Йосип, чоловік Діви Марії.

Микола — походить від грецького імені Ніколаос. Воно складається зі слів «перемога» та «народ», тому означає «переможець народів» або «перемога народу». Одним із найшанованіших святих із цим ім’ям є Миколай Чудотворець.

Олександр — ім’я грецького походження. Його значення — «захисник людей» або «той, хто оберігає чоловіків». Воно утворене від двох давньогрецьких слів, пов’язаних із захистом і людиною.

Павло — походить від латинського слова Paulus, що означає «малий» або «скромний». Ім’я стало відомим завдяки апостолу Павлу, одному з найважливіших проповідників християнства.

Петро — ім’я грецького походження, яке означає «камінь» або «скеля». Воно символізує міцність і непохитність. У християнстві це ім’я насамперед пов’язують з апостолом Петром.

Семен — українська форма давньоєврейського імені Шимон. Його значення — «почутий Богом» або «Бог почув». Ім’я має давню біблійну історію та поширене в різних слов’янських народів.

Сергій — ім’я латинського походження. Його пов’язують із родовим ім’ям Sergius. Точне первісне значення достеменно не встановлене, хоча в популярних тлумаченнях його іноді пояснюють як «високий» або «шанований».

Федір — українська форма грецького імені Теодорос. Воно складається зі слів «Бог» і «дар» та означає «Божий дар» або «дарований Богом». За значенням це ім’я близьке до Богдана, хоча має грецьке походження.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людина отримала ім’я під час хрещення. У християнській традиції такого святого вважають небесним покровителем людини.

Іменини не завжди збігаються з днем народження. Їх визначають за церковним календарем і днем пам’яті святого, чиє ім’я носить людина. Якщо в календарі є кілька святих з однаковим ім’ям, зазвичай орієнтуються на день пам’яті свого небесного покровителя.

Як відзначають іменини

Традиційно День ангела починають із молитви та відвідування храму. Віряни можуть подякувати своєму небесному покровителю за заступництво, помолитися за здоров’я та попросити духовної підтримки.

Після цього іменини можна відзначити в родинному колі або серед друзів. На відміну від гучного дня народження, це свято часто проводять спокійніше — за спільним столом із найближчими людьми. Головне в цей день — не подарунки чи застілля, а увага до людини та теплі слова. Іменинникам бажають здоров’я, миру, родинного затишку, радості й Божої опіки.

Як привітати з Днем ангела

Привітання з іменинами може бути коротким і щирим. Наприклад: «Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди оберігає тебе, допомагає долати труднощі та веде до добрих справ. Бажаю міцного здоров’я, миру, любові й тепла поруч із рідними».

Або так: «З іменинами! Нехай у житті буде більше світлих днів, щасливих моментів і приводів для усмішки. Бажаю душевного спокою, добробуту, здійснення мрій і Божого благословення».

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