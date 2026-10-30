Православні іменини 30 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

30 жовтня День ангела відзначають власники кількох чоловічих і жіночих імен. Серед них — Артем, Марк, Олександр, Степан, Анастасія та Олена. Цього дня православна церква також вшановує священномученика Зіновія та його сестру Зіновію, апостолів від 70-ти й інших святих.

Жіночі іменини 30 жовтня

30 жовтня привітати з іменинами можна Анастасію, Олену, Зіновію та Євтропію. У деяких календарях іменин також зазначають Ілону. Кожне з цих імен має свою історію та значення.

Анастасія — ім’я грецького походження, яке означає «воскресіння» або «відроджена». Воно пов’язане з ідеєю нового життя, надії та оновлення. Це ім’я має давню християнську історію й поширене в багатьох країнах.

Олена — ім’я давньогрецького походження. Його найчастіше тлумачать як «світла», «сяйна» або «сонячна». Воно відоме ще з античних часів і стало популярним завдяки християнській традиції.

Зіновія — жіноче ім’я грецького походження. Його значення пов’язують із поняттям божественної сили та життя, дарованого Богом. У православному календарі цього дня згадують мученицю Зіновію, сестру священномученика Зіновія.

Євтропія — рідкісне ім’я грецького походження. Його пов’язують зі словами, що означають гнучкість, спритність або вміння пристосовуватися до обставин. У церковному календарі 30 жовтня згадують мученицю Євтропію.

Ілона — ім’я, яке має кілька версій походження. Його часто вважають угорською формою імені Олена та пов’язують зі значеннями «світла» й «сяйна». Воно поширене в Центральній та Східній Європі.

Чоловічі іменини 30 жовтня

Цього дня іменини відзначають Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Петро, Семен, Степан і Юліан. У православному церковному календарі також згадують Зіновія, Маркіяна, Терентія, Юста та Клеопу.

Артем — ім’я грецького походження. Його значення пов’язують зі словами «здоровий», «неушкоджений» і «цілісний». Артем — поширена форма імені Артемій, відомого в християнській традиції.

Герман — ім’я, яке має латинське та давньогерманське тлумачення. У латинській традиції його пов’язують зі значенням «рідний» або «близький», а в германській — із поняттям воїна.

Йосип — ім’я давньоєврейського походження. Його традиційне значення — «Бог примножить» або «нехай Бог додасть». Ім’я відоме завдяки біблійним постатям і має давню історію в християнстві.

Леонід — ім’я грецького походження, яке означає «подібний до лева» або «левовий». Воно пов’язане з образом лева, що в різних культурах символізує силу та відвагу.

Макар — ім’я грецького походження зі значенням «блаженний» або «щасливий». Воно має давню церковну традицію та збереглося в українській культурі донині.

Максим — ім’я латинського походження. Воно походить від слова maximus, що означає «найбільший» або «найвеличніший». Ім’я поширене в багатьох європейських країнах.

Марк — ім’я латинського походження. Його пов’язують із римським богом Марсом, тому серед поширених тлумачень — «присвячений Марсу». У християнстві це ім’я також асоціюється з євангелістом Марком.

Матвій — ім’я давньоєврейського походження, яке означає «дар Божий». Воно відоме з Біблії, зокрема завдяки апостолу та євангелісту Матвію.

Олександр — ім’я грецького походження зі значенням «захисник людей» або «той, хто захищає людство». Воно стало відомим ще в античні часи й залишається популярним у багатьох країнах.

Петро — ім’я грецького походження, яке означає «камінь» або «скеля». У християнській традиції воно пов’язане з апостолом Петром і символізує міцність та стійкість віри.

Семен — ім’я давньоєврейського походження. Його значення зазвичай передають як «Бог почув» або «почуте Богом». Ім’я має біблійне коріння та давню історію.

Степан — українська форма грецького імені Стефан. Воно означає «вінець» або «корона». У християнській традиції ім’я пов’язане з першим мучеником Стефаном.

Юліан — ім’я латинського походження, пов’язане з родовим ім’ям Юліїв. Його також тлумачать як «належний до роду Юліїв». Ім’я поширилося в Європі завдяки римській історії та християнській традиції.

Зіновій — ім’я грецького походження, яке пов’язують зі значенням «сила Зевса» або «той, хто має божественну силу». 30 жовтня церква вшановує священномученика Зіновія, єпископа Егейського.

Маркіян — ім’я латинського походження, пов’язане з родовим ім’ям Марцій та іменем Марк. Воно має давню історію й збереглося в українській традиції.

Терентій — ім’я латинського походження. Його пов’язують із давньоримським родовим ім’ям Теренцій. У церковному календарі згадується священномученик Терентій.

Юст — ім’я латинського походження, яке означає «справедливий» або «праведний». Воно відоме з ранньохристиянської традиції.

Клеопа — ім’я грецького походження, яке пов’язують із поняттям слави. У християнстві Клеопа відомий як один з апостолів від 70-ти.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, ім’я якого людина носить і якого вважають її небесним покровителем. У християнській традиції це нагода згадати про духовний зв’язок зі святим, помолитися та подякувати за підтримку.

Іменини не обов’язково збігаються з днем народження. Якщо в церковному календарі є кілька днів пам’яті святих з одним ім’ям, дату зазвичай визначають відповідно до святого покровителя, на честь якого людину назвали під час хрещення.

Як святкувати іменини та вітати близьких

День ангела можна провести спокійно, у колі рідних і друзів. За бажанням цього дня відвідують храм, моляться своєму небесному покровителю або роблять добру справу. Для привітання не потрібні дорогі подарунки чи гучне святкування. Достатньо щирих слів, уваги та побажань здоров’я, миру, радості й Божого благословення.

Наприклад, можна сказати: «Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель оберігає тебе, дарує сили, спокій і впевненість, а в житті завжди буде місце для любові, добра та щасливих подій».

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