Православні іменини 31 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

У суботу, 31 жовтня, свої іменини відзначають чоловіки з іменами Андрій, Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Федір та Юліан. Серед жіночих імен цього дня — Єлизавета, Єфросинія та Злата. Кожне з них має свою історію та значення, пов’язане з різними мовами й культурами.

Чоловічі імена та їхні значення

Андрій — ім’я давньогрецького походження, яке означає «мужній» або «хоробрий». Воно асоціюється зі сміливістю, рішучістю та силою духу. У християнській традиції це ім’я пов’язане з апостолом Андрієм Первозваним.

Гаврило — ім’я давньоєврейського походження. Його значення — «Бог є моя сила» або «Божа сила». Воно має біблійне коріння: архангел Гавриїл є одним із найвідоміших небесних посланців у християнській традиції.

Давид — ім’я давньоєврейського походження, яке перекладають як «улюблений» або «коханий». Воно відоме завдяки біблійному царю Давиду, який, за переказами, переміг велетня Голіафа, а згодом став правителем Ізраїлю.

Йосип — ім’я давньоєврейського походження. Його тлумачать як «Бог примножить» або «нехай Бог додасть». У Біблії це ім’я носили кілька відомих постатей, зокрема Йосип, чоловік Діви Марії та земний опікун Ісуса Христа.

Лука — ім’я, яке має давньогрецьке та латинське коріння. Його часто пов’язують зі значенням «світлий» або з назвою історичної області Луканія в Італії. У християнстві ім’я відоме завдяки апостолу й євангелісту Луці, якому традиція приписує авторство одного з чотирьох Євангелій.

Микола — ім’я давньогрецького походження, утворене від слів зі значеннями «перемога» та «народ». Тому його зазвичай перекладають як «переможець народів». Одним із найвідоміших святих із цим ім’ям є Миколай Чудотворець, якого шанують у багатьох християнських країнах.

Семен — ім’я давньоєврейського походження. Його значення пов’язують зі словами «почутий» або «Бог почув». Ім’я має давню історію та поширене в різних слов’янських народів.

Сергій — ім’я латинського походження, пов’язане з давньоримським родовим ім’ям Sergius. Його точне первісне значення залишається дискусійним. Ім’я набуло широкого поширення в християнських країнах завдяки шанованим святим, зокрема преподобному Сергію Радонезькому.

Федір — ім’я грецького походження, яке походить від імені Теодорос. Воно означає «Божий дар» або «дар Бога». Це ім’я має давню християнську традицію, а його носіїв згадують серед святих і мучеників.

Юліан — ім’я латинського походження, пов’язане з давньоримським родовим ім’ям Юліїв. Його також іноді тлумачать як «належний до роду Юліїв». Ім’я поширилося в Європі завдяки римській культурі та християнським святим.

Жіночі імена та їхні значення

Єлизавета — ім’я давньоєврейського походження, яке зазвичай перекладають як «Бог — моя клятва» або «Божа обітниця». Воно має біблійне коріння: Єлизавета була матір’ю Івана Хрестителя. Ім’я поширене в багатьох країнах і має різні форми, зокрема Елізабет, Ліза та Лізавета.

Єфросинія — ім’я давньогрецького походження, яке означає «радість», «веселість» або «доброзичливість». Воно пов’язане з уявленнями про щастя та внутрішню гармонію. У православній традиції відомі святі з цим ім’ям, зокрема преподобна Єфросинія Полоцька, яка жила в XII столітті й присвятила себе духовному життю та просвітництву.

Злата — ім’я слов’янського походження, яке буквально означає «золота». Воно асоціюється з цінністю, світлом і теплом. У православній традиції це ім’я пов’язують зі святою Златою Мгленською, яку також називають Хрисою. Вона шанується як мучениця, що не зреклася своєї віри.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людина отримала ім’я. У християнській традиції святого вважають небесним покровителем людини, до якого можна звертатися в молитві.

Іменини не завжди збігаються з днем народження. Якщо ім’я людини пов’язане з кількома святими, дату зазвичай визначають за церковною традицією родини та днем пам’яті відповідного святого. Для вірян цей день має передусім духовне значення. Його можна провести в молитві, відвідати богослужіння або просто присвятити час близьким.

Як відзначити іменини

Святкування Дня ангела не обов’язково має бути гучним. Найважливіше — увага до людини та щирі слова. Можна привітати іменинника телефоном, надіслати повідомлення, зустрітися за чашкою чаю або провести день у колі сім’ї.

Якщо людина дотримується християнських традицій, доречним буде побажання Божої опіки, душевного спокою та сил долати життєві труднощі. Також можна побажати здоров’я, радості, добробуту й підтримки близьких.

Як привітати з Днем ангела

Ось приклад короткого привітання, яке можна надіслати рідним, друзям або знайомим: «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, допомагає знаходити правильний шлях і додає сил у непрості моменти. Бажаю здоров’я, миру, щирих людей поруч і якомога більше приводів для радості!»

Іменини — це ще одна нагода згадати про близьких, сказати їм теплі слова й побажати всього найкращого.

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