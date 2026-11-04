Православні іменини 4 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

У середу, 4 листопада, День ангела відзначають чоловіки з іменами Григорій, Іван, Ілля, Микола, Олександр, Симон і Степан. В окремих календарях іменин також згадують Павла та Меркурія. Жіночі імена Анна, Єлизавета, Феодотія та Гликерія зустрічаються у святцях за старим церковним стилем. Розповідаємо, що означає кожне з цих імен і як привітати іменинників.

4 листопада православна церква вшановує пам’ять преподобного Йоаникія Великого, а також мучеників Нікандра та Єрмея. Цього дня згадують і інших святих, чиї імена згодом увійшли до церковних календарів.

Іменини — це нагода привітати близьких, які носять імена святих. Кожне ім’я має власне походження та значення, а за деякими з них стоїть давня історія.

Жіночі імена 4 листопада

У календарях за старим церковним стилем на цю дату припадають імена Анна, Єлизавета, Феодотія та Гликерія. Їх пов’язують із пам’яттю християнських мучениць.

Анна — ім’я давньоєврейського походження. Воно означає «милість», «благодать» або «прихильність». Це одне з найдавніших жіночих імен, відоме завдяки біблійній історії. В українській традиції воно залишається популярним і сьогодні.

Єлизавета — ім’я давньоєврейського походження. Його тлумачать як «Бог — моя клятва» або «та, що шанує Бога». Ім’я має давню біблійну історію та поширене в багатьох країнах. Його короткі форми — Ліза, Лізонька та Єлизаветка.

Феодотія — ім’я грецького походження, яке означає «Богом дана» або «дарована Богом». Воно утворене зі слів, що означають «Бог» і «дар». Ім’я має давню християнську історію, хоча сьогодні зустрічається нечасто.

Гликерія — ім’я грецького походження. Його пов’язують зі словом глікос, що означає «солодкий». Тому ім’я тлумачать як «солодка», «приємна» або «лагідна». Воно відоме з давніх часів і збереглося в православній традиції.

Чоловічі імена 4 листопада

Григорій — ім’я грецького походження, яке означає «пильний», «той, хто не спить». У християнській традиції його пов’язують із духовною уважністю та готовністю оберігати віру. Одним із найвідоміших святих із цим ім’ям є Григорій Богослов.

Іван — ім’я давньоєврейського походження, яке походить від імені Йоханан. Його значення — «Бог милостивий» або «Божа благодать». Це ім’я має багато форм у різних мовах і є одним із найпоширеніших у християнському світі.

Ілля — ім’я давньоєврейського походження. Воно означає «мій Бог — Господь». Ім’я пов’язане з біблійним пророком Іллею, якого шанують у християнстві. В Україні воно відоме вже багато століть.

Микола — ім’я грецького походження, утворене від слів «перемога» та «народ». Його значення — «переможець народів» або «перемога народу». Найвідоміший святий із цим ім’ям — Миколай Чудотворець, якого вважають покровителем дітей, мандрівників і тих, хто потребує допомоги.

Олександр — походить від давньогрецького імені Александрос. Воно означає «захисник людей» або «той, хто оберігає». Ім’я має давню історію та поширене в багатьох країнах. Його жіночий відповідник — Олександра.

Симон — ім’я давньоєврейського походження. Його перекладають як «почутий Богом» або «Бог почув». Воно відоме з Біблії: так звали кількох її персонажів, зокрема апостола Симона Петра.

Степан — українська форма грецького імені Стефанос. Його значення — «вінок» або «вінець». У давнину вінок був символом перемоги та пошани. У християнстві ім’я пов’язане зі святим Стефаном — першим християнським мучеником.

Павло — ім’я латинського походження, яке означає «малий» або «скромний». Воно стало відомим завдяки апостолу Павлу, одному з найважливіших проповідників християнства. Ім’я поширене в багатьох країнах і має різні мовні форми.

Меркурій — ім’я латинського походження, пов’язане з римським богом торгівлі та подорожей Меркурієм. Його точне первісне значення не встановлене. У християнській традиції це ім’я також носили святі, зокрема мученики.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людину назвали під час хрещення. У християнській традиції вважається, що цей святий є небесним покровителем людини та заступається за неї перед Богом.

Іменини не обов’язково збігаються з днем народження. Якщо в церковному календарі є кілька святих з однаковим ім’ям, зазвичай орієнтуються на найближчу після дня народження дату пам’яті свого небесного покровителя або на ту, яку визначили під час хрещення.

Як святкують іменини

Традиційно День ангела починають із молитви. Віряни можуть відвідати храм, подякувати Богові за життя та попросити свого небесного покровителя про заступництво й підтримку.

Після цього свято можна провести з рідними та друзями. Зазвичай іменини відзначають у затишному родинному колі, без обов’язкових гучних застіль. Головне — приділити увагу людині та нагадати їй, що про неї пам’ятають.

Як привітати з Днем ангела

Для привітання не обов’язково готувати довгу промову. Достатньо кількох щирих слів із побажаннями здоров’я, миру та добробуту. Ось кілька варіантів: «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, допомагає долати труднощі та підтримує на життєвому шляху. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, любові й тепла від близьких».

«З іменинами! Нехай кожен день приносить добрі новини, приємні зустрічі та нові можливості. Бажаю, щоб у серці завжди було світло, поруч були надійні люди, а всі важливі мрії поступово здійснювалися».

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