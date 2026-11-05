Православні іменини 5 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

5 листопада свої іменини відзначають люди з кількома чоловічими та жіночими іменами. Серед них — Григорій, Галактіон, Тихон, Олександр, Максим, Яків та Єфросинія. Значення цих імен має цікаве коріння: одні пов’язані з грецькою мовою, інші — зі стародавніми біблійними традиціями.

Жіночі імена 5 листопада

Єфросинія — ім’я давньогрецького походження, яке означає «радість», «веселощі» або «душевний спокій». Воно пов’язане з уявленням про щасливу та доброзичливу людину. У християнській традиції це ім’я носили кілька святих.

Єпістимія — давньогрецьке ім’я, яке перекладають як «знання», «мудрість» або «розуміння». Воно пов’язане з християнською мученицею Єпістимією, пам’ять якої вшановують 5 листопада за новим церковним календарем. Це рідкісне ім’я, яке майже не зустрічається в сучасному повсякденному вжитку.

Чоловічі імена 5 листопада

Григорій — ім’я грецького походження, що означає «пильний», «той, хто не спить». У християнстві воно стало відомим завдяки багатьом святим і церковним діячам.

Галактіон — походить від грецького слова, пов’язаного з молоком. Ім’я традиційно тлумачать як «молочний». У православному календарі цього дня згадують мученика Галактіона.

Тихон — має давньогрецьке коріння та пов’язане зі словом «доля» або «випадок». Його значення часто передають як «щасливий», «той, кому сприяє доля».

Гаврило — ім’я давньоєврейського походження. Воно означає «Божа сила» або «Бог — моя сила». Ім’я відоме завдяки архангелу Гавриїлу, який у біблійній традиції приносить важливі звістки.

Тимофій — походить із грецької мови та означає «той, хто шанує Бога». Це ім’я має давню християнську історію: одним із найвідоміших його носіїв був апостол Тимофій.

Олександр — ім’я грецького походження, яке перекладають як «захисник людей» або «той, хто оберігає людей». Воно складається з частин, що передають значення захисту та людини.

Володимир — слов’янське ім’я, яке пов’язують зі словами «влада» і «мир». Його тлумачать як «володар світу» або «той, хто володіє миром».

Вольдемар — ім’я германського походження. Його складові пов’язують зі значеннями «влада» та «славний», тому ім’я часто тлумачать як «славетний правитель».

Єлисей — ім’я давньоєврейського походження, яке означає «Бог — спасіння» або «Бог рятує». У Біблії Єлисей був пророком, учнем пророка Іллі.

Омелян — ім’я латинського походження, яке пов’язують із родовим іменем Aemilius. Його значення передають як «суперник» або «той, хто прагне перевершити інших».

Гнат — українська форма імені Ігнат, яке походить від латинського Ignatius. Його традиційно пов’язують зі значенням «вогняний» або «палкий».

Максим — ім’я латинського походження, що означає «найбільший», «найвеличніший». Воно походить від слова maximus і залишається популярним у багатьох країнах.

Микола — ім’я грецького походження, яке означає «переможець народів». Воно складається зі слів, що позначають перемогу та народ. Одним із найшанованіших святих із цим ім’ям є Миколай Чудотворець.

Еміль — ім’я латинського походження, пов’язане з родовим іменем Aemilius. Його значення часто пояснюють як «суперник», «той, хто змагається».

Яків — ім’я давньоєврейського походження. Його традиційно тлумачать як «той, хто тримається за п’яту» або «наступний за кимось». Це одне з найдавніших біблійних імен, яке має багато форм у різних мовах.

Що таке День ангела і як його святкувати

День ангела, або іменини, — це день вшанування святого, на честь якого людина отримала ім’я під час хрещення. У християнській традиції такого святого вважають небесним покровителем людини. Іменини не обов’язково збігаються з днем народження. Якщо ім’я людини є в церковному календарі кілька разів на рік, зазвичай орієнтуються на найближчий після дня народження день пам’яті святого, на честь якого її назвали.

У цей день можна відвідати храм, помолитися своєму небесному покровителю або просто провести час із близькими. Великого святкування традиція не вимагає — головне, згадати про духовний зміст цієї дати.

Як привітати з іменинами

Для привітання не потрібні складні слова чи довгі побажання. Достатньо сказати людині, що ви бажаєте їй здоров’я, спокою, сил, радості та підтримки близьких. Також можна побажати, щоб небесний покровитель оберігав її та допомагав долати життєві труднощі. Іменини — гарна нагода нагадати рідним і друзям, що ви про них пам’ятаєте. Навіть коротке повідомлення або теплий дзвінок можуть зробити цей день особливим.

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