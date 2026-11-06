Православні іменини 6 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

6 листопада іменини відзначають Павло, Лука, Олексій, Микола, Петро, Клавдія, Олександра та інші. Серед жіночих імен цієї дати є також Матрона, Текуса, Євфросинія й Атанасія. Розповідаємо, звідки походять ці імена та які значення вони мають.

6 листопада православна церква вшановує пам’ять святителя Павла Сповідника, патріарха Константинопольського, преподобного Варлаама Хутинського та інших святих. Також цього дня згадують мучениць Текусу, Олександру, Клавдію, Полактію, Євфросинію, Атанасію та Матрону. Саме з іменами цих святих пов’язана частина іменин цієї дати.

Жіночі імена 6 листопада

Клавдія — ім’я латинського походження. Його пов’язують із давньоримським родовим іменем Клавдіїв. Традиційно його значення пояснюють як «кульгава», хоча сьогодні це тлумачення не має негативного забарвлення. У церковному календарі згадують мученицю Клавдію.

Олександра — жіноча форма імені Олександр, яке походить із грецької мови. Означає «захисниця людей» або «та, що оберігає». Це ім’я пов’язане із силою, рішучістю та готовністю допомагати іншим.

Матрона — ім’я латинського походження, яке означає «поважна жінка», «мати родини» або «пані». У давньому Римі так називали заміжніх жінок із шанованих родин. У православній традиції 6 листопада згадують мученицю Матрону.

Текуса — рідкісне ім’я грецького походження. Його пов’язують із давньогрецькими формами, однак точне значення не має однозначного пояснення. Текуса була однією з мучениць Анкирських, яких церква вшановує цього дня.

Полактія — малопоширене ім’я грецького походження. Його точне значення складно встановити через давню форму та різні варіанти написання. У церковних переказах Полактію згадують серед мучениць, які постраждали за християнську віру.

Євфросинія — ім’я давньогрецького походження. Воно означає «радість», «веселість» або «душевний спокій». Ім’я пов’язане з образом щирої та життєрадісної людини. У церковному календарі 6 листопада згадують мученицю Євфросинію.

Атанасія — жіноча форма імені Атанасій, яке походить із грецької мови та означає «безсмертна». Ім’я символізує вічне життя та духовну стійкість. Цього дня вшановують мученицю Атанасію.

Чоловічі імена 6 листопада

Павло — ім’я латинського походження, яке означає «малий» або «скромний». Воно стало відомим завдяки апостолу Павлу, одному з найважливіших діячів раннього християнства. 6 листопада церква вшановує святителя Павла Сповідника, патріарха Константинопольського.

Лука — ім’я грецького походження, яке часто тлумачать як «світлий» або «той, хто походить із Луканії» — історичної області на півдні Італії. Найвідоміший носій цього імені — апостол і євангеліст Лука. У церковному календарі цього дня згадують преподобного Луку Сицилійського та Луку, економа Києво-Печерського монастиря.

Варлаам — ім’я давнього семітського походження. Його значення часто пояснюють як «син народу» або «син Бога», хоча існують різні версії походження. 6 листопада вшановують преподобного Варлаама Хутинського — засновника монастиря поблизу Новгорода.

Герман — ім’я латинського походження, яке означає «брат» або «рідний». Воно поширене в різних європейських країнах. Цього дня згадують святителя Германа, архієпископа Казанського.

Арефа — ім’я арабського походження, яке пов’язують зі значеннями «мудрий», «обізнаний» або «той, хто знає». У православній традиції згадують мученика Арефу та його сподвижників, які постраждали за віру.

Акакій — ім’я грецького походження, яке означає «невинний», «той, хто не чинить зла». Воно походить від слова, пов’язаного з відсутністю поганих намірів. Ім’я зустрічається в православних святцях і має кількох святих покровителів.

Олексій — ім’я грецького походження, яке означає «захисник» або «той, хто оберігає». Воно походить від слова alexein — «захищати». Ім’я було поширене серед християнських святих і правителів.

Опанас — українська форма імені Афанасій. Воно походить із грецької мови та означає «безсмертний». Одним із найвідоміших святих із цим ім’ям був Афанасій Великий, архієпископ Александрійський.

Іван — ім’я давньоєврейського походження, яке означає «Бог милостивий» або «Божа благодать». Воно має багато форм у різних мовах: Джон, Жан, Хуан, Йоганн. Це одне з найпоширеніших імен у християнській традиції.

Іраклій — ім’я давньогрецького походження, пов’язане з ім’ям міфологічного героя Геракла. Його тлумачать як «слава Гери». Ім’я має давню історію та зустрічається серед християнських святих.

Лаврентій — ім’я латинського походження, яке означає «той, хто походить із міста Лаврент» або «увінчаний лавром». Лавровий вінок у давнину був символом перемоги та пошани.

Микола — ім’я грецького походження, яке означає «переможець народів». Воно утворене зі слів, що позначають перемогу та народ. Це ім’я має багато святих покровителів і залишається популярним в Україні.

Петро — ім’я грецького походження, яке означає «камінь» або «скеля». Воно символізує міцність і стійкість. Одним із найвідоміших носіїв імені був апостол Петро.

Ян — коротка форма імені Іван, поширена в Польщі, Чехії та інших європейських країнах. Має давньоєврейське походження та означає «Бог милостивий» або «Божа благодать».

Що таке День ангела і як його святкувати

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людину назвали. У християнській традиції такого святого вважають небесним покровителем людини. До нього звертаються з молитвами та просять захисту й підтримки.

Іменини не обов’язково збігаються з днем народження. Якщо в церковному календарі є кілька святих з одним ім’ям, зазвичай орієнтуються на день пам’яті того святого, на честь якого людину назвали. Тому дата може залежати від родинної та церковної традиції. У День ангела можна відвідати храм, помолитися своєму небесному покровителю або провести час із близькими. Не обов’язково влаштовувати гучне святкування — головне, згадати про духовний зміст цієї дати.

Як привітати з іменинами

З Днем ангела зазвичай бажають здоров’я, миру, душевного спокою, любові та добробуту. Також можна побажати, щоб небесний покровитель оберігав людину, допомагав у складні моменти й додавав сил для нових звершень.

Привітання не обов’язково має бути довгим. Достатньо кількох щирих слів, теплого повідомлення або дзвінка. Головне — показати людині, що ви пам’ятаєте про її свято.

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