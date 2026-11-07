Православні іменини 7 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

У суботу, 7 листопада 2026 року, свої іменини відзначають Валерій, Євген, Максим, Федір та ще кілька чоловічих і жіночих імен. Серед них є як поширені в Україні імена, так і рідкісніші — наприклад, Афанасія та Матрона. Розповідаємо, кого варто привітати цього дня та яке значення мають ці імена.

7 листопада за православним календарем вшановують мучеників, які постраждали за християнську віру в місті Мелітині. Серед них були святі з іменами Валерій, Євгеній, Феодор та інші. Саме з церковною пам’яттю про святих пов’язана традиція відзначати іменини.

За календарями іменин на цю дату припадають різні імена. Серед них — чоловічі Валерій, Євген, Максим, Антон, Федір, Іларіон та інші. Жіночі імена, які згадують окремі календарі, — Єлизавета, Афанасія та Матрона.

Жіночі імена 7 листопада

Єлизавета — ім’я давньоєврейського походження. Його тлумачать як «Бог — моя клятва» або «та, що шанує Бога». Воно має давню біблійну історію та пов’язане зі святою праведною Єлизаветою, матір’ю Іоана Хрестителя.

Афанасія — жіноча форма грецького імені Афанасій. У перекладі означає «безсмертна». Ім’я пов’язане з поняттям вічного життя та має давню християнську традицію.

Матрона — ім’я латинського походження. Його значення пов’язують зі словами «поважна жінка», «мати родини» або «пані». У християнській традиції відоме завдяки святим із таким ім’ям, зокрема преподобній Матроні.

Чоловічі імена 7 листопада

Валерій — ім’я латинського походження. Воно походить від слова valere, що означає «бути сильним», «бути здоровим». Тому його також тлумачать як «міцний» і «здоровий».

Євген — ім’я грецького походження, яке перекладається як «шляхетний», «благородний» або «той, хто має добрий рід». Воно стало поширеним у багатьох європейських країнах.

Максим — походить від латинського слова maximus, тобто «найбільший», «найвеличніший». Це ім’я було поширене ще в Давньому Римі, а згодом закріпилося і в християнській традиції.

Антон — має давньоримське походження. Його пов’язують із родовим ім’ям Антоніїв. Одне з поширених тлумачень — «той, хто вступає в бій» або «той, хто протистоїть».

Федір — ім’я грецького походження, утворене від слів, які означають «Бог» і «дар». Його значення — «Божий дар» або «подарований Богом». Інша форма цього імені — Теодор.

Іларіон — походить від грецького слова hilaros, що означає «веселий», «радісний» або «життєрадісний». Ім’я має давню церковну історію.

Богдан — слов’янське ім’я, яке буквально означає «Богом даний» або «дарований Богом». Воно має зрозуміле значення та здавна використовується в Україні.

Василь — ім’я грецького походження. Воно походить від слова basileus, що означає «цар» або «правитель». Тому ім’я часто перекладають як «царський».

Георгій — давньогрецьке ім’я, яке означає «землероб» або «той, хто обробляє землю». В Україні також поширені його форми Юрій та Єгор.

Григорій — походить від грецького слова grēgoros, що означає «пильний», «уважний» або «той, хто не спить». У християнській історії це ім’я носили багато святих і церковних діячів.

Іван — українська форма давньоєврейського імені Йоханан. Його значення — «Бог милостивий» або «Божа благодать». Це одне з найдавніших і найпоширеніших імен у християнській традиції.

Кирило — ім’я грецького походження, яке означає «пан», «владика» або «господар». Воно відоме завдяки святим Кирилу та Мефодію, які зробили значний внесок у розвиток слов’янської писемності.

Костянтин — походить від латинського слова constans. Його значення — «стійкий», «постійний», «непохитний». Одним із найвідоміших носіїв цього імені був римський імператор Костянтин Великий.

Микола — ім’я грецького походження. Воно утворене від слів «перемога» та «народ», тому його перекладають як «переможець народів». Особливе місце в християнській традиції посідає святий Миколай Чудотворець.

Михайло — має давньоєврейське походження. Його значення — «хто як Бог?» або «хто подібний до Бога?». Це ім’я пов’язане з архангелом Михаїлом, якого в християнстві вважають небесним захисником.

Олександр — ім’я грецького походження, яке означає «захисник людей» або «той, хто оберігає чоловіків». Воно складається з двох частин, що передають значення захисту та людини.

Олексій — також походить із грецької мови. Його значення — «захисник», «той, хто оберігає» або «помічник». Ім’я має давню історію та поширене в багатьох країнах.

Опанас — українська форма грецького імені Афанасій. Воно означає «безсмертний». Ім’я відоме завдяки святителям і преподобним, які прославилися в християнській історії.

Павло — походить від латинського слова paulus, що означає «малий» або «скромний». Одним із найвідоміших носіїв імені був апостол Павло, який відіграв важливу роль у поширенні християнства.

Сергій — ім’я латинського походження, пов’язане з давньоримським родовим ім’ям Sergius. Його точне первісне значення достеменно не встановлене. У християнстві воно відоме завдяки багатьом святим, зокрема преподобному Сергію Радонезькому.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день вшанування святого, на честь якого людина отримала ім’я під час хрещення. У християнській традиції такого святого вважають небесним покровителем людини.

Іменини не обов’язково збігаються з днем народження. Якщо в церковному календарі є кілька дат пам’яті святих з одним ім’ям, зазвичай орієнтуються на найближчий день вшанування святого після дня народження або на дату, яку визначили під час хрещення.

Як відзначають іменини

День ангела зазвичай проводять у родинному колі або серед близьких людей. Віряни можуть відвідати храм, помолитися своєму небесному покровителю, подякувати за підтримку та попросити здоров’я, сил і захисту.

Святкування не обов’язково має бути гучним. Часто достатньо теплої зустрічі, телефонного дзвінка або щирого повідомлення.

Як привітати з Днем ангела

У цей день іменинникам бажають здоров’я, миру, добробуту, любові та Божого благословення. Також можна побажати, щоб небесний покровитель оберігав від негараздів, допомагав у складних ситуаціях і додавав сил на життєвому шляху.

Головне у привітанні — не кількість слів, а увага та щирість. Навіть коротке тепле побажання може зробити цей день особливим.

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