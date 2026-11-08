Православні іменини 8 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

У неділю, 8 листопада 2026 року, іменини відзначають чоловіки з іменами Михайло, Гаврило, Павло та Рафаїл, а також жінки на ім’я Марта. Цього дня православні християни вшановують Собор архистратига Михаїла та інших небесних сил. Розповідаємо, що означають імена іменинників і як можна привітати їх із Днем ангела.

8 листопада церква згадує архистратига Михаїла — одного з найшанованіших ангелів у християнській традиції. Він вважається небесним воїном і захисником, який очолює ангельське військо. Разом із ним віряни вшановують усі небесні сили, які служать Богові.

Із цією датою пов’язані імена Михайло, Гаврило та Рафаїл. Також у календарях іменин на 8 листопада згадують Павла та Марту.

Жіночі імена 8 листопада

Марта — ім’я давньоєврейського походження. Його перекладають як «пані», «господиня» або «володарка». У християнській традиції відома свята Марта, сестра Марії та Лазаря, яка жила у Вифанії. Ім’я також має форму Марфа.

Чоловічі імена 8 листопада

Михайло — ім’я давньоєврейського походження. Воно перекладається як «хто як Бог?» або «хто подібний до Бога?». Це ім’я пов’язане з архистратигом Михаїлом, якого вважають захисником добра та небесним воїном. В українській мові поширені також форми Михайлик і Михась.

Гаврило — ім’я давньоєврейського походження, яке означає «Бог — моя сила» або «сила Божа». У Біблії архангел Гавриїл є Божим посланцем. Саме він сповістив Діві Марії про народження Ісуса Христа. Інші форми імені — Гавриїл і Гавриїлко.

Рафаїл — ім’я давньоєврейського походження. Його значення — «Бог зцілив» або «Боже зцілення». У біблійній традиції архангел Рафаїл постає як небесний провідник і помічник, який допомагає людям. Ім’я також відоме у формі Рафаель.

Павло — ім’я латинського походження. Воно походить від слова paulus, що означає «малий», «невеликий» або «скромний». Одним із найвідоміших носіїв цього імені був апостол Павло, який поширював християнське вчення та написав послання до перших християнських громад.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день вшанування святого, на честь якого людину назвали під час хрещення. У християнській традиції такого святого вважають небесним покровителем людини.

Іменини не обов’язково збігаються з днем народження. Якщо в церковному календарі є кілька святих з однаковим ім’ям, зазвичай орієнтуються на найближчу після дня народження дату їхнього вшанування. Також можна уточнити ім’я небесного покровителя у храмі, де людину хрестили.

Як відзначають іменини

День ангела зазвичай проводять у родинному колі або серед близьких людей. Віряни можуть відвідати церкву, помолитися своєму небесному покровителю та подякувати за підтримку й захист.

Святкування не обов’язково має бути гучним. Головне — згадати про духовне значення цього дня, приділити увагу рідним і провести час із тими, хто дорогий.

Як привітати з Днем ангела

Іменинникам 8 листопада можна побажати міцного здоров’я, миру, добробуту, любові та душевного спокою. Також доречно побажати Божого благословення, підтримки небесного покровителя й сил долати життєві труднощі.

Привітання може бути коротким і щирим: «З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, допомагає знаходити правильний шлях і дарує сили та віру. Бажаю миру, здоров’я, любові й радості щодня».

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