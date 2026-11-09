Православні іменини 9 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

У понеділок, 9 листопада 2026 року, іменини відзначають Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Олексій, Семен, Тимофій, Федір та інші. Серед жіночих імен цього дня згадують Мотрону, а в окремих календарях — також Капітоліну. Розповідаємо, що означає кожне ім’я та як привітати іменинників.

9 листопада православна церква вшановує пам’ять мучеників Онисифора і Порфирія, які постраждали за християнську віру. Також цього дня згадують преподобну Матрону Константинопольську.

З цими та іншими церковними датами пов’язані іменини людей, які носять імена святих. Серед них є як звичні для України імена, так і ті, які сьогодні трапляються рідше.

Жіночі імена 9 листопада

Мотрона — ім’я латинського походження. Воно походить від слова matrona, яким називали поважну заміжню жінку або господиню. Ім’я також пов’язують із поняттями гідності, поваги та материнства. Церковна форма — Матрона.

Капітоліна — ім’я латинського походження. Воно пов’язане з Капітолієм — одним із семи пагорбів Давнього Рима, де розташовувалися важливі храми. Ім’я можна перекласти як «та, що належить до Капітолію». У християнській традиції відома свята мучениця Капітоліна.

Чоловічі імена 9 листопада

Антон — ім’я давньоримського походження. Воно пов’язане з родовим ім’ям Антоніїв. Точне первісне значення достеменно не встановлене, але його часто тлумачать як «той, хто вступає в бій» або «супротивник».

Віктор — ім’я латинського походження, яке означає «переможець». Воно походить від слова victor. У християнській традиції це ім’я носили мученики та святі.

Дмитро — ім’я грецького походження. Воно пов’язане з ім’ям давньогрецької богині Деметри, яку вважали покровителькою землеробства та родючості. Тому Дмитра часто тлумачать як «присвячений Деметрі».

Іван — українська форма давньоєврейського імені Йоханан. Його значення — «Бог милостивий» або «Божа благодать». Це одне з найпоширеніших імен у християнській традиції.

Ілля — ім’я давньоєврейського походження. Воно означає «мій Бог — Господь» або «мій Бог — Ягве». У Біблії пророк Ілля відомий своєю відданістю вірі та боротьбою з язичництвом.

Йосип — ім’я давньоєврейського походження. Його перекладають як «Бог примножить» або «нехай Бог додасть». У Біблії це ім’я мав син патріарха Якова, а в Новому Завіті — праведний Йосип, чоловік Діви Марії.

Костянтин — ім’я латинського походження. Воно утворене від слова constans, що означає «стійкий», «постійний» або «непохитний». Одним із найвідоміших носіїв цього імені був імператор Костянтин Великий.

Нестор — ім’я давньогрецького походження. Його пов’язують із поняттями мудрості, досвіду та повернення додому. У давньогрецьких переказах Нестор був мудрим царем, який вирізнявся розсудливістю.

Олександр — ім’я грецького походження. Воно складається з частин, які означають «захищати» та «людина». Тому його перекладають як «захисник людей» або «той, хто оберігає».

Олексій — також має грецьке коріння. Його значення — «захисник», «помічник» або «той, хто оберігає». Ім’я поширене в багатьох країнах і має кілька форм, зокрема Алексій та Лесь.

Семен — українська форма давньоєврейського імені Шимон. Воно означає «почутий Богом» або «Бог почув». Ім’я має давню біблійну історію.

Тимофій — ім’я грецького походження. Воно утворене від слів, що означають «честь» і «Бог». Його перекладають як «той, хто шанує Бога».

Федір — ім’я грецького походження, яке складається зі слів зі значеннями «Бог» і «дар». Тому його перекладають як «Божий дар» або «подарований Богом». Інша форма імені — Теодор.

Андрій — ім’я грецького походження, яке означає «мужній», «сміливий» або «відважний». Одним із найвідоміших носіїв цього імені був апостол Андрій Первозванний.

Валентин — ім’я латинського походження. Воно походить від слова valens, що означає «сильний», «здоровий» або «сповнений сил».

Марк — ім’я латинського походження. Його пов’язують із давньоримським богом війни Марсом. Тому одне з поширених тлумачень — «присвячений Марсу». Ім’я також відоме завдяки євангелісту Марку.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день вшанування святого, на честь якого людину назвали під час хрещення. У християнській традиції такого святого вважають небесним покровителем людини.

Іменини не обов’язково збігаються з днем народження. Якщо в церковному календарі є кілька святих з однаковим ім’ям, зазвичай орієнтуються на найближчу після дня народження дату їхнього вшанування або на ім’я святого, якого обрали покровителем під час хрещення.

Як відзначають іменини

День ангела можна провести в родинному колі або зустрітися з близькими людьми. Віряни зазвичай відвідують храм, моляться своєму небесному покровителю та дякують за підтримку й захист.

Святкування не обов’язково має бути гучним. Головне — приділити увагу духовному значенню цього дня, згадати про свого покровителя та провести час із рідними.

Як привітати з Днем ангела

Іменинникам 9 листопада можна побажати міцного здоров’я, миру, любові, добробуту та душевного спокою. Також доречно побажати Божого благословення, підтримки небесного покровителя й сил долати життєві труднощі.

Наприклад, привітання може звучати так: «З Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди оберігає тебе, допомагає знаходити правильний шлях і додає сил у складні моменти. Бажаю здоров’я, миру, любові та якомога більше щасливих днів».

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