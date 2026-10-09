Православні іменини 9 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

9 жовтня День ангела відзначають люди з кількома чоловічими та жіночими іменами. Найчастіше серед іменинників цього дня називають Якова, Максима та Петра, але православний календар згадує значно більше святих, тому є і рідкісні імена, зокрема Афанасія та Поплія.

9 жовтня за новим церковним календарем вшановують апостола Якова Алфеєвого, преподобних Андроніка та його дружину Афанасію, праведних Авраама і Лота, мучеників Євентія та Максима, мученицю Поплію (Публію), а також преподобного Петра Галатійського.

У популярних календарях іменин список зазвичай коротший. Найчастіше 9 жовтня іменини приписують Максиму, Петру та Якову. Водночас у розширених православних календарях можна зустріти й імена святих, яких згадують цього дня.

Жіночі імена 9 жовтня

Афанасія — ім’я грецького походження. Його пов’язують зі словом «безсмертя», тому значення імені можна передати як «безсмертна». 9 жовтня церква згадує преподобну Афанасію, дружину Андроніка.

Поплія (Публія) — рідкісне ім’я латинського походження. Його пов’язують із родовим ім’ям Publius та значенням «народна». Свята Поплія була дияконисою та сповідницею Антіохійською.

Тож 9 жовтня — одна з тих дат, коли жіночі іменини трапляються не лише в розширених списках, а й мають конкретних святих у православному календарі.

Чоловічі імена 9 жовтня

Яків — ім’я давньоєврейського походження. Його традиційно тлумачать як «той, хто тримається за п’яту», а також пов’язують зі значенням «наступник». 9 жовтня вшановують апостола Якова Алфеєвого — одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа.

Максим — ім’я латинського походження, яке означає «найбільший», «найвищий». Цього дня церква згадує мученика Максима, який постраждав за християнську віру.

Петро — ім’я грецького походження, що означає «камінь», «скеля». 9 жовтня вшановують преподобного Петра Галатійського.

Андронік — ім’я грецького походження. Його пов’язують зі словами «чоловік» і «перемога», тому значення можна передати як «переможець чоловіків» або «мужній переможець». 9 жовтня згадують преподобного Андроніка та його дружину Афанасію.

Авраам — давньоєврейське ім’я, яке традиційно перекладають як «батько багатьох» або «батько безлічі». У цей день православна церква вшановує праведного Авраама, праотця.

Лот — давньоєврейське ім’я. Його пов’язують зі значенням «покривало» або «покриття». 9 жовтня згадують праведного Лота, племінника Авраама.

Євентій (Ювентин) — рідкісне ім’я латинського походження. Воно пов’язане зі словом iuventus, тобто «молодість», «юність». Євентій згадується серед мучеників, яких православна церква вшановує 9 жовтня.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, пов’язаний із пам’яттю святого, чиє ім’я людина носить. У християнській традиції це не просто день для привітань, а можливість згадати святого покровителя, помолитися та зробити добру справу. Іменини можна відзначити по-різному. Хтось іде до храму на богослужіння, молиться святому покровителю або ставить свічку. Інші просто збираються з родиною чи друзями та проводять день у спокійній атмосфері.

Головне у цей день — увага до людини. Імениннику можна побажати здоров’я, сил, любові, добробуту, душевного спокою та здійснення мрій. Привітання теж не обов’язково має бути довгим. Наприклад: «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, додає сил і допомагає долати всі труднощі. Бажаю здоров’я, щастя, любові та миру в душі».

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