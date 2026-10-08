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Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне та військові представники всіх 32 країн-членів Альянсу під час візиту до Києва побували на об’єктах протиповітряної оборони та відвідали підрозділи безпілотних систем.

Представники НАТО ознайомилися з досвідом українських військових і обговорили його значення для протидії майбутнім загрозам.

Візит відбувся 6 жовтня. Делегація ознайомилася з роботою українських підрозділів, які застосовують безпілотні літальні та наземні системи. Представники НАТО мали змогу побачити, як українські військовослужбовці використовують сучасні технології та практичні навички в умовах війни.

«Ми прибули сюди у повному складі, щоб надіслати чіткий сигнал: зв'язок між НАТО та Україною міцний і непорушний», – наголосив Каво Драгоне.

Представники НАТО обговорили військові пріоритети України Під час засідання Військового комітету НАТО з українськими колегами у форматі Ради Україна–НАТО сторони обговорили військові пріоритети України, досвід ведення сучасної війни та його значення для підвищення готовності Альянсу до майбутніх загроз.

Крім того, військові представники держав-членів НАТО провели зустрічі з українським військовим командуванням. Каво Драгоне підтвердив, що Альянс продовжує підтримувати Україну в боротьбі за суверенітет, територіальну цілісність і майбутнє українського народу.

Під час перебування в Києві делегація також вшанувала пам'ять загиблих українських захисників і захисниць біля Стіни пам'яті полеглих за Україну.

Про це повідомляє Представництво НАТО в Україні.

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