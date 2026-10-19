Прем'єр корецький анонсував посилення покарання для СЗЧ та ухилянтів

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Верховна Рада України готується розглянути актуалізований законопроєкт щодо посилення відповідальності за ухилення від мобілізації та самовільне залишення частини (СЗЧ). Про це повідомив Прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Глава уряду підкреслив, що питання комплектування армії залишається критичним через санітарні втрати, загиблих, безвісти зниклих та необхідність ротації військовослужбовців, які перебувають на передовій тривалий час.

Коментуючи зауваження бізнесу щодо змін у правилах бронювання, Корецький зазначив, що розгляд давньої законодавчої ініціативи прискорять задля забезпечення належного поповнення лав Сил оборони.

Джерело: Інтерв'ю Сергія Корецького для

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Раніше суд на Волині засудив до п'яти років позбавлення волі військовослужбовця, який двічі самовільно залишав місце служби (СЗЧ) після участі в бойових діях та отримання поранень.

Правоохоронці на Закарпатті 16 червня ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. За даними слідства, 19-річного організатора схеми затримали під час спроби переправити людей до Румунії за 4000 доларів.

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