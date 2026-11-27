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Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що уряд зацікавлений у підвищенні мінімального грошового забезпечення військових, однак наразі бракує фінансових ресурсів.

Для такого підвищення знадобилися б десятки мільярдів гривень щомісяця.

За його словами, фактичні виплати військовослужбовцям залежать від надбавок, виконуваних завдань та місця служби. Зокрема, виплати на лінії бойового зіткнення відрізняються від забезпечення тих, хто виконує тилові, адміністративні чи організаційні завдання.

Корецький запевнив, що уряд продовжує шукати ресурси для підвищення мінімального грошового забезпечення військових.

25 листопада Кабмін ухвалив постанову №1460, якою підвищив посадові оклади керівників та працівників апаратів обласних, районних, міських, селищних і сільських рад, а також їхніх виконавчих органів.

В Україні пропонують із 1 січня 2027 року встановити мінімальні посадові оклади для медиків не лише в лікарнях, а й у школах, спортивних установах та закладах соціального захисту.

Міністерство охорони здоров’я України розглядає можливість підвищити мінімальну оплату праці лікарів до 30 тис. грн, а медсестер і медбратів — до 20 тис. грн. Водночас ці суми ще не затверджені, а строки підвищення залежатимуть від наявного фінансування та рішень уряду.

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