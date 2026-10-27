Президент Зеленський привітав українців із Днем української писемності та мови

0:00 / 0:00

З нагоди Дня української писемності та мови 27 жовтня Президент України Володимир Зеленський привітав громадян і подякував усім, хто долучився до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Глава держави наголосив, що рідна мова є не лише засобом комунікації, а й мовою сміливості, гідності та боротьби за життя і незалежність, яка об'єднує суспільство попри спроби рф знищити українську ідентичність.

«Українська мова зараз значно більше, ніж засіб комунікації. Це мова сміливості, мова гідності, мова боротьби за життя, яку щодня ведуть українці та українки», – наголосив Зеленський.

Президент також подякував усім, хто зберігає українську мову у повсякденному житті, передає її дітям і дбає про майбутнє країни. Він привітав громадян зі святом української писемності та мови.

Джерело: Офіс Президента України.

У вівторок, 27 жовтня, з нагоди Дня української писемності та мови відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. До мовного флешмобу приєдналися відомі українські актори, співаки, телеведучі та інші представники культури й шоу-бізнесу. Знаменитості поділилися світлинами та відео, на яких показали, як писали диктант.

27 жовтня в Україні відзначають День української писемності та мови. За роки повномасштабної війни українська стала помітнішою в повсякденному спілкуванні, освіті, медіа та цифровому просторі. Водночас мовні звички змінюються нерівномірно: якщо українськомовного контенту в соціальних мережах стає більше, то в родинному спілкуванні та окремих регіонах перехід на державну мову відбувається поступово.

Науковці станції «Академік Вернадський» та команда дослідницького криголама «Ноосфера» разом із капітаном Андрієм Старішем долучилися до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. З нагоди Дня української писемності та мови полярники вбралися в арктичні вишиванки та, попри різницю в часі, розпочали написання тексту «Лист, який не закінчується» о шостій ранку за місцевим часом.

Читай нас у