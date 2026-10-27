Прийом заявок на Family Business Awards Ukraine 2026 продовжено до 30 жовтня

Family Business Awards Ukraine 2026 — «Найкращий сімейний бізнес року» — відзначить українські сімейні компанії, які розвивають власну справу, зберігають родинні цінності та роблять внесок у майбутнє країни. Прийом заявок на участь у конкурсі продовжено до 30 жовтня 2026 року.

Попри війну, український бізнес продовжує працювати, розвиватися, підтримувати своїх працівників і робити внесок у спільну перемогу. За цими досягненнями стоять родини, які не лише будують власну справу, а й зберігають цінності, передають досвід наступним поколінням і дбають про майбутнє своїх компаній. Саме такі історії прагне відзначити Family Business Awards Ukraine 2026.

До журі Family Business Awards Ukraine 2026 увійшли представники бізнесу, корпоративного управління, освіти та професійних спільнот:

Владислав Бурда , президент «FBN Україна», засновник RedHead Family Corporation

Андрій Серветник , партнер, керівник напрямку «міжнародне оподаткування» і практики Deloitte Private в Україні

Айварас Абромавічус , голова правління Ukrainian Corporate Governance Academy

Софія Опацька , декан-засновниця та Голова Наглядової ради Бізнес-школи УКУ, проректорка зі стратегічного розвитку Українського католицького університету

Михайло Вейсберг , засновник журналу «Сімейний бізнес»

Олександр Почкун , співзасновник та керуючий партнер Baker Tilly в Україні

Лариса Мудрак , СЕО «FBN Україна»

Ірина Бондаренко , засновниця компанії IdeasFirst

Владислав Лісовський , CEO бренду Tivoli ( ТОВ "Меблевий комбінат "Стрий) (переможець минулорічного конкурсу)

Наталя Ольшанська , директор та співвласник сімейної компанії «Фамберрі» (переможець минулорічного конкурсу)

Участь у Family Business Awards Ukraine — це можливість не лише заявити про досягнення своєї компанії, а й долучитися до спільноти українських сімейних бізнесів.

Серед ключових можливостей для учасників:

Розповісти свою історію. Поділитися вашими досягненнями під час війни та мотивувати інші бізнеси рухатися вперед. Обмінятися досвідом. Дослідити практики успішного управління сімейним бізнесом, обмінятися досвідом та залучитися підтримкою інших представників спільноти. Розширити коло ділових контактів. Долучитися до нетворкінгу з представниками сімейного бізнесу України – членами Асоціації сімейних компаній України (FBN Ukraine).

Для участі в конкурсі Family Business Awards 2026 заповніть анкету-заявку за посиланням. Церемонія нагородження переможців відбудеться 4 грудня 2026 року.

Процедура визначення переможців описана в Положенні про проведення конкурсу Family Business Awards Ukraine.

Детальніше про конкурс — на сайті Family Business Awards Ukraine.

Організатор конкурсу — Асоціація сімейних компаній України (FBN-Ukraine). Партнери — «Делойт» в Україні, IdeasFirst і MoraBanc. Інформаційний партнер — Ua.News.

Сімейна компанія – бізнес, створений членами однієї або декількох сімей і який планується передати у спадок наступному поколінню, в якому сім’я має реальний контроль над стратегічними рішеннями (володіння понад 50% статутного фонду компанії і можливість призначення генерального директора) і який робить істотний внесок у сімейний капітал, фінансовий дохід та ідентичність.

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