Прикордонники назвали пункти пропуску із найбільшими чергами

За даними Державної прикордонної служби України, пасажиропотік через західний кордон на тижні з 10 по 16 жовтня знизився на 3% і склав 509 тисяч осіб. Попри чергову хвилю масованих російських обстрілів цивільної та енергетичної інфраструктури, кількість в'їздів в Україну перевищила виїзд на 7 тисяч осіб.

Водночас у пунктах пропуску на кордоні з Польщею спостерігаються значні черги легкових автомобілів та автобусів, що спричинено вимушеними зупинками роботи КПП під час повітряних тривог. Найбільше накопичення транспорту на виїзд зафіксовано у пунктах пропуску «Шегині», «Устилуг», «Грушів» та «Краківець». На інших ділянках кордону ситуація залишається відносно спокійною, а на кордоні з Румунією черги повністю відсутні.

Джерело: ДПСУ.

Через традиційне зростання пасажиропотоку перед вихідними на українсько-польському кордоні в межах Львівської області зафіксовано накопичення транспортних засобів на виїзд з України. Громадянам радять враховувати цю ситуацію під час планування поїздки та обирати менш завантажені пункти пропуску.

На пункті пропуску «Ягодин» затримали двох водіїв міжнародного автобуса, які намагалися дати прикордоннику $10 тисяч хабаря.

Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони Західного регіону у Львівській, Волинській та Закарпатській областях викрили п’ять схем незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

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