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Українські прикордонники не фіксують нестандартних ситуацій, провокацій або незвичної активності з боку Білорусі поблизу державного кордону. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Поряд із нашим кордоном нарощення якогось угруповання або формування на території Білорусі сил та засобів, які б могли створити ударне угруповання і нести безпосередню загрозу нашій країні, немає. Наша задача - відстежувати, як може змінитися обстановка, для того, щоб бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій», - сказав речник.

Він уточнив, що біля українського кордону з Білоруссю наразі немає нестандартних ситуацій.

«Але ще раз зазначу, що безпосередньо поряд із нашим кордоном, та й власне по лінії кордону, якихось нестандартних ситуацій або якихось провокацій станом на зараз не фіксується», - зазначив Демченко.

Водночас, за його словами, Білорусь продовжує постійні перевірки боєготовності, навчання різних складових своїх сил безпеки та оборони. Це стосується не лише збройних сил, це стосується і включно прикордонних підрозділів, підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ.

«Це такий посил саме в інформаційному полі, щоб показати, що Білорусь готується відбивати якісь міфічні загрози, хоча насправді саме Білорусь є тією країною, яка підтримує Росію, надає свою територію, свої майданчики для країни-терориста», - наголосив речник.

Про це в телеефірі розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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