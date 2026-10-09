Прикордонники попередили про черги на українсько-польському кордоні

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Через традиційне зростання пасажиропотоку перед вихідними на українсько-польському кордоні в межах Львівської області зафіксовано накопичення транспортних засобів на виїзд з України. Громадянам радять враховувати цю ситуацію під час планування поїздки та обирати менш завантажені пункти пропуску.

Зокрема, на виїзд з України у пункті пропуску «Угринів» зафіксовано 20 автомобілів, у «Краківці» — 30 автомобілів і 2 автобуси, у «Шегинях» — 35 автомобілів, а у «Нижанковичах» — 30 автомобілів. Водночас не завантаженими на виїзд залишаються пункти пропуску «Рава-Руська», «Грушів» та «Смільниця». На в’їзд в Україну накопичення зафіксовано лише у пункті «Шегині», де стоять 2 автобуси, тоді як на решті напрямків черг немає.

Актуальну інформацію можна відстежувати на сторінках Західного регіонального управління Держприкордонслужби України та 7 прикордонного Карпатського загону у Facebook.

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