Прикордонники виявили у вантажівці з меблями 51 тисячу пачок сигарет

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Прикордонники у пункті пропуску «Могилів-Подільський» завадили незаконному вивезенню до Молдови 51 200 пачок сигарет без марок акцизного податку. Нелегальний вантаж було виявлено під час огляду вантажівки DAF під керуванням громадянина Молдови на підставі попередньої оперативної інформації.

Контрабандний тютюн приховали за подвійною стінкою напівпричепа серед вантажу з меблями — шафами та комодами. За цим фактом правоохоронці вилучили сигарети, транспортний засіб і напівпричіп. Водію вантажівки оголосили про підозру в контрабанді підакцизних товарів у великому розмірі, вчиненій групою осіб; йому загрожує кримінальна відповідальність.

Джерело: Державна прикордонна служба України.

Раніше у Чернівецькій області силовики викрили підготовку до незаконного переправлення контрафактних тютюнових виробів через державний кордон.

Нагадаємо, рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні у лютому 2026 року продемонстрував тенденцію до скорочення і склав 17,6% порівняно з 17,8% у жовтні минулого року.

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