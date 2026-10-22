Приміські поїзди в Україні затримуються майже на чотири години

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Уранці 22 жовтня приміські поїзди в низці областей України курсують із затримками через безпекову ситуацію та відсутність напруги в контактній мережі. Найбільше запізнення зафіксували на маршруті П’ятихатки – Кривий Ріг, де воно сягнуло 3 годин 43 хвилин.

Затримки зафіксували, зокрема, на Дніпропетровщині та Харківщині.

Найбільші затримки станом на час відповідних повідомлень зафіксували на таких маршрутах:

№6501 П’ятихатки-Пасажирські – Кривий Ріг-Головний – 3 год 43 хв;

№6410 Балаклія – Харків-Пасажирський – 3 год 20 хв;

№6702 Зміїв – Харків-Пасажирський – 3 год 1 хв;

№6503 П’ятихатки-Пасажирські – Рокувата – 2 год 45 хв;

№6512 Герсеванівський – Харків-Пасажирський – 2 год 32 хв;

№6503 Бірки – Герсеванівський – 2 год 32 хв;

№6408 Балаклія – Харків-Левада – 2 год 29 хв;

№6508 Біляївка – Харків-Пасажирський – 2 год 20 хв;

№6533/6534 Запоріжжя-2 – Синельникове-1 – 2 год 17 хв.

На Харківщині також повідомили про відсутність напруги в контактній мережі. Зокрема, поїзд №6419 Харків-Пасажирський – Балаклія затримався на станції Новоселівка, а №6605 Харків-Пасажирський – Гракове – на початковій станції. Тривалість цих затримок не уточнювали.

Крім того, з безпекових міркувань тимчасово затримувалися поїзди на Чернігівщині, Сумщині, Київщині, Кіровоградщині та в інших областях.

«У разі підвищеної небезпеки поїзд буде зупинено. Якщо поїзд затримується через повітряну тривогу, не очікуйте на його прибуття на платформі, а перебувайте в безпечному місці. Рух поїзда буде відновлено лише по завершенні повітряної загрози», – попередили в Укрзалізниці.

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