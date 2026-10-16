Приміські поїзди в Україні затримуються майже на шість годин через збої руху

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У п’ятницю, 16 жовтня, через безпекові загрози та проблеми з електропостачанням залізничної інфраструктури порушено рух приміських і регіональних поїздів у низці областей України. Найбільші затримки зафіксували на Рівненщині, Волині та Житомирщині — окремі рейси відстають від розкладу майже на шість годин, повідомила «Укрзалізниця».

За ранковими повідомленнями перевізника, найбільші затримки зафіксували на таких маршрутах:

№6333/6334 Сарни — Здолбунів-Пасажирський — 5 годин 45 хвилин, станція Костопіль.

№6451 Товкачівський — Коростень — 4 години 46 хвилин, станція Потаповичі.

№6356/6355 Ковель-Пасажирський — Здолбунів-Пасажирський — 4 години 28 хвилин, станція Рожище.

№6319 Сарни — Ковель-Пасажирський — 3 години 19 хвилин, станція Ковель-Пасажирський.

№6277 Самійлівка — Дніпро-Головний — 2 години 52 хвилини, станція Зайцеве.

В «Укрзалізниці» пояснюють затримки на цих напрямках безпековими міркуваннями.

На Хмельниччині, Вінниччині та Житомирщині через відсутність напруги в контактній мережі поїзд №6254 Шепетівка — Козятин-1 вирушив зі станції Полонне із затримкою на 1 годину 45 хвилин.

Також залізничники повідомили про запізнення інших рейсів:

№6242 Гребінка — Бахмач-Пасажирський — 59 хвилин.

№802/801 Чернівці — Львів-Головний — 58 хвилин.

№6809 Гребінка — Київ-Волинський — 49 хвилин.

№862/861 Дніпро-Головний — Запоріжжя-1 — 40 хвилин.

№6251 Козятин-1 — Бердичів — 36 хвилин.

№6015 Дніпро-Головний — П’ятихатки-Пасажирська — 28 хвилин.

№6273 Помічна — Подільськ — 27 хвилин.

№6466/6465 Тимкове — П’ятихатки-Пасажирська — 22 хвилини.

№6255 Вапнярка — Одеса-Головна — 20 хвилин.

№6022 Кривий Ріг-Головний — Дніпро-Головний — 15 хвилин за останнім доступним повідомленням.

№6252 Одеса-Головна — Вапнярка — 14 хвилин.

Крім того, на Дніпропетровщині з міркувань безпеки затримували поїзд №6141 Синельникове-2 — Дніпро-Головний на станції Яворницьке. На момент повідомлення «Укрзалізниці» тривалість затримки не уточнювалася.

Перевізник наголошує, що через повітряні загрози рух поїздів можуть тимчасово призупиняти. Пасажирів закликають дотримуватися правил безпеки.

«У разі підвищеної небезпеки поїзд буде зупинено. Будь ласка, дотримуйтеся правил евакуації та негайно прямуйте до найближчого укриття або відійдіть на безпечну відстань від залізничної інфраструктури — понад 200 метрів! Якщо поїзд затримується через повітряну тривогу, не очікуйте на його прибуття на платформі, а перебувайте в безпечному місці. Рух поїзда буде відновлено лише після завершення повітряної загрози», — попередили в «Укрзалізниці».

У компанії зазначають, що тривалість затримок може змінюватися залежно від безпекової ситуації та відновлення руху. Пасажирам радять стежити за новими повідомленнями перевізника.

Джерело: «Укрзалізниця»

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