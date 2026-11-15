Принц Гаррі прибув до Львова на Всеукраїнські Ігри Нескорених

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Британський принц Гаррі 15 листопада приїхав до Львова на Всеукраїнські Ігри Нескорених, щоб особисто підтримати українських військовослужбовців та ветеранів під час змагань із регбі на колісних кріслах.

«І це особливо зворушливо, адже саме принц Гаррі у 2014 році заснував Invictus Games. А тепер приїхав до України, щоб бути поруч із нашими захисниками, для яких спорт став важливою частиною відновлення після поранень», — зазначив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Загалом на змаганнях у Львові зареєструвалися близько 500 учасників, за результатами яких буде сформована національна збірна з 60 ветеранів для участі у міжнародних Іграх Нескорених у Бірмінгемі у 2027 році.

голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Нагадаємо, ветеран війни та герой 13 сезону шоу «Холостяк» Олександр Будько, відомий як Терен, зустрівся з принцом Гаррі, який перебував з візитом в Україні у квітні 2026.

Принц Гаррі відвідав Бучу та зустрівся з місцевою владою.

У Києві принц Гаррі закликав США до лідерства у війні РФ проти України.

До цього до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Принц Гаррі записав відеозвернення до українців, у якому поділився враженнями від своїх візитів до України протягом минулого року.

Принц Гаррі нещодавно взяв участь в епізоді американського шоу «The Late Show», де зіграв у комедійному скетчі, під час якого жартував про президента США Дональда Трампа.

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