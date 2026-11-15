Принц Гаррі у Львові заявив про майбутню перемогу та успіх України

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Британський принц Гаррі під час свого четвертого візиту до України виступив 15 листопада на конференції з реабілітації у Львові та висловив переконання, що українці переможуть у війні й збудують успішну державу.

«Ви виграєте війну, а потім станете успішними, оскільки засвоїте уроки минулого», — зазначив герцог Сассекський, додавши, що сьогодні вже українські фахівці здобувають унікальний досвід роботи з воєнними травмами, який має почути весь світ. Він також закликав до збереження єдності українського суспільства після завершення бойових дій, наголосивши на неприпустимості поділу між ветеранами, пораненими захисниками та цивільними громадянами.

Джерело: Superhumans Center.

Британський принц Гаррі 15 листопада приїхав до Львова на Всеукраїнські Ігри Нескорених, щоб особисто підтримати українських військовослужбовців та ветеранів під час змагань із регбі на колісних кріслах.

Нагадаємо, ветеран війни та герой 13 сезону шоу «Холостяк» Олександр Будько, відомий як Терен, зустрівся з принцом Гаррі, який перебував з візитом в Україні у квітні 2026.

Принц Гаррі відвідав Бучу та зустрівся з місцевою владою.

У Києві принц Гаррі закликав США до лідерства у війні РФ проти України.

До цього до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Принц Гаррі записав відеозвернення до українців, у якому поділився враженнями від своїх візитів до України протягом минулого року.

Принц Гаррі нещодавно взяв участь в епізоді американського шоу «The Late Show», де зіграв у комедійному скетчі, під час якого жартував про президента США Дональда Трампа.

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