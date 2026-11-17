Принцу Гаррі подарували книгу про досвід Херсонщини під час війни
17 листопада під час візиту в Україну принц Гаррі отримав книгу «Unbreakable Kherson» та малюнки 9-річної дівчинки з Херсона, створені в укритті.
Книгу, підготовлену командою Херсонської ОВА за підтримки Говарда Баффетта та German Marshall Fund, передала заступниця міністра у справах ветеранів Ольга Малярчук.
У виданні зібрано досвід регіону в умовах постійних бойових дій: захист населення й інфраструктури, евакуація, медична допомога та забезпечення життєдіяльності громад.
Також Малярчук розповіла принцу про російські обстріли та дроновий терор проти мирного населення. Особливим подарунком стали малюнки 9-річної Вероніки, які, за повідомленням ОВА, глибоко зворушили Гаррі.
Джерело: Херсонська ОВА.
Британський принц Гаррі неоголошено відвідавЛьвів в Україні, де зустрівся з пораненими ветеранами війни в реабілітаційній клініці. За даними джерела, під час розмови з військовими він сказав, що вони виграють війну.
Британський принц Гаррі під час свого четвертого візиту до України виступив 15 листопада на конференції з реабілітації у Львові та висловив переконання, що українці переможуть у війні й збудують успішну державу.
Британський принц Гаррі 15 листопада приїхав до Львова на Всеукраїнські Ігри Нескорених, щоб особисто підтримати українських військовослужбовців та ветеранів під час змагань із регбі на колісних кріслах.