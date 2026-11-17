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17 листопада під час візиту в Україну принц Гаррі отримав книгу «Unbreakable Kherson» та малюнки 9-річної дівчинки з Херсона, створені в укритті.

Книгу, підготовлену командою Херсонської ОВА за підтримки Говарда Баффетта та German Marshall Fund, передала заступниця міністра у справах ветеранів Ольга Малярчук.

У виданні зібрано досвід регіону в умовах постійних бойових дій: захист населення й інфраструктури, евакуація, медична допомога та забезпечення життєдіяльності громад.

Також Малярчук розповіла принцу про російські обстріли та дроновий терор проти мирного населення. Особливим подарунком стали малюнки 9-річної Вероніки, які, за повідомленням ОВА, глибоко зворушили Гаррі.

Джерело: Херсонська ОВА.

Британський принц Гаррі неоголошено відвідавЛьвів в Україні, де зустрівся з пораненими ветеранами війни в реабілітаційній клініці. За даними джерела, під час розмови з військовими він сказав, що вони виграють війну.

Британський принц Гаррі під час свого четвертого візиту до України виступив 15 листопада на конференції з реабілітації у Львові та висловив переконання, що українці переможуть у війні й збудують успішну державу.

Британський принц Гаррі 15 листопада приїхав до Львова на Всеукраїнські Ігри Нескорених, щоб особисто підтримати українських військовослужбовців та ветеранів під час змагань із регбі на колісних кріслах.

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