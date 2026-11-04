Приватна ППО зможе залучати авіацію та нові дрони-перехоплювачі

Кабінет міністрів розширив можливості приватної протиповітряної оборони та змінив правила участі підприємств у цьому проєкті. Тепер компанії зможуть допомагати захищати не лише власні об'єкти, а й майно інших підприємств, передавати засоби ППО одна одній і використовувати додаткові види техніки. Загалом уряд затвердив шість ключових нововведень.

Рішення ухвалили за ініціативи Міністерства оборони України. У відомстві пояснюють, що зміни мають посилити захист від російських повітряних атак, які дедалі частіше загрожують критичній інфраструктурі, енергетичним об'єктам і промисловим підприємствам. Оновлені правила стосуються експериментального проєкту приватної ППО. Вони мають спростити участь компаній і дати їм більше можливостей для організації захисту. Міністерство оборони повідомило про шість основних змін.

Що саме зміниться

Підприємства зможуть захищати чужі об'єкти. Раніше компанії, які долучилися до проєкту, могли використовувати приватну ППО для захисту власних об'єктів. Тепер вони зможуть брати під охорону й майно інших підприємств. Для цього потрібно буде укласти відповідний договір.

Засоби ППО можна буде передавати між підприємствами. Уповноважені компанії зможуть передавати одна одній засоби протиповітряної оборони в користування. Але для цього знадобиться спільне рішення з командуванням Повітряних сил ЗСУ.

Розширять перелік підприємств, які можуть долучитися до проєкту. До критеріїв участі додали два нові варіанти. Тепер підприємство зможе долучитися до проєкту, якщо має статус резидента Defence City та/або визнане Міністерством оборони критично важливим.

До груп ППО зможуть залучати пілотовану авіацію. Оновлені правила передбачають можливість використання пілотованих повітряних суден у складі груп протиповітряної оборони підприємств. Це розширює перелік засобів, які можуть застосовувати для захисту від повітряних загроз.

Розширять використання дронів-перехоплювачів. Уряд уточнив правила застосування безпілотників-перехоплювачів. Зокрема, врегулював використання підприємствами бойових частин та електродетонаторів. Це має дати змогу ширше застосовувати такі дрони для протидії повітряним цілям.

До груп приватної ППО зможуть долучатися люди від 18 років. Мінімальний вік учасників груп протиповітряної оборони підприємств знизили з 21 до 18 років. Тобто тепер до таких груп зможуть долучатися повнолітні громадяни, які відповідають іншим вимогам проєкту.

Хто контролюватиме приватну ППО

Попри розширення можливостей підприємств, приватна протиповітряна оборона й надалі працюватиме під контролем військового командування. Вона залишатиметься частиною єдиної системи ППО Збройних сил України. У Міноборони наголошують, що приватні групи не діятимуть самостійно поза військовою системою. Їхня робота має бути узгоджена з командуванням.

Проєкт реалізують відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 19 листопада 2025 року № 1506. Його мета — допомогти підприємствам захищати працівників, виробничі потужності та енергетичні об'єкти, які регулярно стають цілями російських атак.

У відомстві також зазначають, що залучення підприємств дає змогу швидше посилювати протиповітряну оборону без додаткового навантаження на підрозділи Сил оборони України. Групи приватної ППО розпочали бойову роботу навесні 2026 року. Тепер уряд розширив їхні можливості та перелік підприємств, які можуть долучитися до цієї системи захисту. Про це повідомляє Міноборони.

У ніч проти 4 листопада Росія запустила по Україні 310 ударних безпілотників, зокрема 81 реактивний. Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 272 ворожі БпЛА, ще понад 20 залишалися в повітрі.

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