Приватні дитсадки в Україні отримали грантів за програмою Власна справа на майже ₴100 млн

У межах державної програми «Власна справа» 163 заклади дошкільної освіти в Україні отримали гранти на загальну суму 96,4 млн грн. Фінансування спрямовують на відкриття нових дитячих садків і розвиток уже наявних закладів.

Середній розмір гранту становив 591,4 тис. грн, а максимальна сума фінансування сягнула 1 млн грн. Про це повідомило Міністерство економіки України.

Грантовий напрям для підтримки приватних закладів дошкільної освіти розширили в серпні 2025 року. Відтоді підприємці можуть отримати державне фінансування на відкриття або розвиток різних форматів дошкільної освіти.

Зокрема, кошти доступні для створення та розвитку:

ясел і дитячих садків;

сімейних і мінісадків;

спеціальних дитячих садків;

центрів розвитку дитини.

Грантові кошти дозволено використовувати на облаштування приміщень, придбання меблів, обладнання та інших ресурсів, необхідних для роботи закладу. Це дає змогу підприємцям підготувати простір для дітей і забезпечити його необхідним оснащенням.

Одним із прикладів використання державної підтримки став дитячий садок MilkyWay у Львові. Його засновник отримав грант у розмірі 1 млн грн. Кошти спрямували на облаштування приміщень, придбання меблів та обладнання.

У результаті реалізації проєкту вдалося створити чотири робочі місця.

Ще один приклад — дитячий клуб «Бамбук» у Новоолександрівці поблизу Дніпра. Заклад отримав 250 тис. грн грантової підтримки. Фінансування використали для модернізації навчального простору, а також придбання обладнання та меблів.

Такі проєкти демонструють, як державні гранти допомагають розвивати приватну дошкільну освіту, покращувати умови для дітей і створювати нові робочі місця.

Із вересня 2026 року програма «Власна справа» працює за оновленими правилами. Розмір фінансування залежить від того, чи підприємець лише започатковує бізнес, чи планує масштабувати вже наявну справу.

Для відкриття нового бізнесу передбачено базовий грант від 100 тис. до 300 тис. грн. З урахуванням надбавок сума може зрости до 500 тис. грн.

Для підприємців, які планують масштабувати чинний бізнес, передбачено базове фінансування від 500 тис. до 1,5 млн грн. З урахуванням надбавок максимальна сума гранту може становити 2,5 млн грн.

Водночас для отримання гранту на масштабування бізнесу заявник має виконати умову щодо створення щонайменше одного нового робочого місця.

Отже, державна програма «Власна справа» допомагає підприємцям відкривати приватні дитячі садки, модернізувати наявні заклади та створювати робочі місця. Загалом 163 заклади дошкільної освіти вже отримали 96,4 млн грн грантової підтримки, а оновлені умови програми передбачають можливість залучення більшого фінансування для розвитку бізнесу.

Нагадаємо, через російські удари по українському бізнесу в серпні та вересні державний бюджет недоотримав близько 32 млрд грн податків і зборів. Загалом за дев’ять місяців доходи загального фонду без міжнародних грантів відстали від плану на 49,5 млрд грн.

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