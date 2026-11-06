Продажі електрокарів в Україні впали майже вчетверо: які авто обирають українці

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У жовтні 2026 року частка електромобілів серед проданих нових автомобілів в Україні скоротилася з 31% до 8,8% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Натомість українці частіше віддавали перевагу бензиновим, дизельним і гібридним моделям.

За її даними, у жовтні автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння зайняли понад 64% ринку нових легковиків. Для порівняння, у жовтні 2025 року на них припадало 48% продажів.

Найбільший попит мали бензинові автомобілі — їхня частка за рік зросла з 29,6% до 39,7%. Також помітно зміцнили позиції дизельні моделі, які збільшили присутність на ринку з 18,6% до 24,7%.

Позитивну динаміку продемонстрували й гібридні авто. У жовтні на них припадало 26,7% продажів нових легковиків проти 20,6% роком раніше. Водночас інтерес до повністю електричних моделей суттєво знизився — їхня частка скоротилася більш ніж утричі, з 31% до 8,8%.

Найменш популярними залишилися автомобілі з газобалонним обладнанням (ГБО), на які, як і торік, припало менш ніж 1% ринку нових авто.

Які моделі стали лідерами продажів

"Укравтопром" також назвав найпопулярніші моделі в кожній категорії автомобілів. Серед бензинових авто та машин із ГБО перше місце посів Hyundai Tucson. У сегменті гібридів лідером стала Toyota RAV4, а серед дизельних моделей найбільше покупців обрав Volkswagen Touareg.

У категорії електромобілів найпопулярнішим став BYD Sea Lion 06 EV. Таким чином, попри загальне скорочення частки електрокарів у продажах нових авто, саме ця модель очолила сегмент за підсумками жовтня.

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