Продюсер Акім Галімов поділився досвідом переходу на українську мову

0:00 / 0:00

Український продюсер та сценарист кримськотатарського походження Акім Галімов розповів в інтерв’ю «Главкому» про свій шлях до вільного володіння українською мовою та дав практичні поради тим, хто хоче позбутися російської мови у спілкуванні. Продюсер наголосив, що перехід варто сприймати як «відновлення історичної справедливості і повернення до свого коріння».

Галімов народився в Росії у родині депортованого радянською владою кримського татарина та українки, а у віці дев'яти років переїхав до Криму, який у 1990-х роках перебував у повністю зросійщеному середовищі. Поштовхом до розуміння мови в шкільні роки стали українське телебачення та серіали в перекладі. Згодом, переїхавши в середині 2000-х до Києва для роботи в журналістиці, він почав активно практикувати мову «в полях» без репетиторів, а остаточно перейти на українську йому допомогло одруження з львів'янкою Ольгою Чепіль.

Серед порад для тих, хто прагне перейти на українську, продюсер рекомендує починати з вивчення історії, слухати музику, дивитися фільми та запроваджувати маленькі кроки в побуті: «Почати з малого. Якщо родина російськомовна, можна зробити якийсь день українськомовним, коли ви вдома говорите тільки українською. У такій ігровій формі потрохи додавати мову до побуту, тому що, якщо ви не говорите вдома українською, то перехід зробити буде дуже складно».

Джерело: «Главком»

27 жовтня в Україні відзначають День української писемності та мови. За роки повномасштабної війни українська стала помітнішою в повсякденному спілкуванні, освіті, медіа та цифровому просторі. Водночас мовні звички змінюються нерівномірно: якщо українськомовного контенту в соціальних мережах стає більше, то в родинному спілкуванні та окремих регіонах перехід на державну мову відбувається поступово.

У вівторок, 27 жовтня, з нагоди Дня української писемності та мови відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. До мовного флешмобу приєдналися відомі українські актори, співаки, телеведучі та інші представники культури й шоу-бізнесу. Знаменитості поділилися світлинами та відео, на яких показали, як писали диктант.

Читай нас у