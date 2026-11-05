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«Знищувати українське виробництво харчової промисловості під час війни — це злочин проти економічної та продовольчої безпеки держави». Заява керівниці ТОВ «ОМЕГА ТРИ» Олени Безуглої стала однією з найгучніших тез Integrity Forum UNIC 2026: The Value of Integrity, який відбувся в Києві.

Форум, організований Всеукраїнською мережею доброчесності та комплаєнсу (UNIC), об’єднав представників українського бізнесу, дипломатів, юристів, фахівців із комплаєнсу та державних органів. У центрі уваги — питання, які сьогодні особливо гостро стоять перед українськими компаніями: як працювати й розвиватися під час війни, захищати свій бізнес від неправомірного тиску та водночас дотримуватися високих стандартів прозорості й доброчесності.

Доброчесність як захист бізнесу, а не формальність

Однією з головних тем форуму стало те, як українському бізнесу адаптуватися до нових умов роботи, зберігати прозорість процесів і водночас захищати себе від внутрішніх та зовнішніх ризиків.

Учасники обговорювали перевірку ділових партнерів (due diligence), залучення міжнародних інвестицій і грантів, вихід на нові ринки та побудову ефективної взаємодії з правоохоронними органами.

Окремо наголошувалося, що комплаєнс і прозорість давно перестали бути просто вимогою міжнародних партнерів чи додатковою бюрократичною процедурою. В українських реаліях це один із ключових інструментів захисту бізнесу від неправомірного тиску, корупційних ризиків та перевірок, а також запорука довіри з боку інвесторів і міжнародних партнерів.

Раніше повідомляли, що британська фінтех-компанія Sends розширює міжнародну платіжну інфраструктуру завдяки стратегічному партнерству з UnionPay International. Співпраця передбачає розвиток випуску платіжних карток та еквайрингу, що дозволить європейським компаніям ефективніше працювати з клієнтами з Азії, а користувачам — отримати більше можливостей для міжнародних розрахунків.

Для зручного управління фінансами, здійснення міжнародних переказів та контролю платежів користувачі можуть завантажити мобільний застосунок Sends на свої смартфони: для Android у Google Play та для iPhone в App Store.

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