Програму СвітлоДім поширили ще на чотири області

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Державну програму підтримки «СвітлоДім», у межах якої ОСББ, управителі багатоквартирних будинків та обслуговувальні кооперативи можуть отримати безповоротну фінансову допомогу до 300 тисяч гривень на придбання обладнання резервного живлення, розширили на Дніпропетровську, Запорізьку, Полтавську та Сумську області.

Раніше ця програма була доступна лише для мешканців Києва, а також Київської та Харківської областей. Заявки на участь подаються онлайн через портал «Дія», а розмір виплати залежить від поверховості та технічних характеристик будівлі:

* до 100 тис. грн — для будинків заввишки до 6 поверхів;

* до 200 тис. грн — для будинків від 7 до 16 поверхів;

* до 300 тис. грн — для будинків від 17 поверхів, будинків із власною котельнею або споруд від 4 до 16 поверхів з трьома і більше під'їздами.

Отримані кошти дозволяється спрямовувати на купівлю генераторів, інверторів, акумуляторних систем, сонячних панелей чи забезпечення резервного живлення ліфтів. Кошти зараховуються на спеціальні рахунки заявників протягом 48 годин, після чого вони мають 45 днів на здійснення закупівлі у самостійно обраного постачальника. Проєкт реалізується Міністерством розвитку громад та територій України спільно з Мінцифри та банками-партнерами.

Джерело: пресслужба сервісу «Дія».

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