Прокопенко пов’язав інформаційну кампанію навколо подій у Борщагівці з інтересами РФ

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Командувач угруповання військ «Азов», бригадний генерал Денис «Редіс» Прокопенко заявив, що інформаційна кампанія навколо подій у Петропавлівській Борщагівці Київської області відповідає інтересам Росії. На його думку, поширення повідомлень про цю ситуацію в інформаційному просторі грає на руку країні-агресору.

"Росіяни зацікавлені в розділенні українського суспільства та війська, дестабілізації ситуації в Україні та очорненні образу військового. Те, що відбувається в інформаційному просторі довкола теми подій у Петропавлівській Борщагівці, задовольняє всі ці запити росіян", – сказав він у відеозверненні.

За словами Прокопенка, люди, які не служать у війську та не допомагають Силам оборони, займаються в тилу саботажем, дискредитуючи українських військових і створюючи вигідну для Росії картинку.

"У цій ситуації потрібно або захищати країну на фронті, або допомагати фронту в тилу, а не влаштовувати провокації та грати на руку ворогу", – наголосив командувач.

Як повідомлялося, 2 листопада в соцмережах поширилася інформація про нібито незаконне утримування людей у будинку в Петропавлівській Борщагівці, біля якого зібралися місцеві мешканці. Командувач Нацгвардії Олександр Півненко повідомив, що там утримували військовослужбовців, повернутих до підрозділів після СЗЧ, четверо з них госпіталізовані. Очільник МВС Іван Вигівський доручив провести службове розслідування.

Очільник Міністерства внутрішніх справ України (МВС) Іван Вигівський доручив розпочати службове розслідування подій у Петропавлівській Борщагівці на Київщині, де перебували військовослужбовці Нацгвардії.

Відео: У Петропавлівській Борщагівці натовп намагався звільнити мобілізованих з автобуса.

Командувач Нацгвардії визнав утримання повернутих із СЗЧ у Петропавлівській Борщагівці.

Відео: У будинку в Петропавлівській Борщагівці виявили 25 людей, четверо поранені.

Нагадаємо, Військове командування терміново прямує до передмістя Києва: подробиці інциденту.

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