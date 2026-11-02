Прокопенко пов’язав інформаційну кампанію навколо подій у Борщагівці з інтересами РФ
Командувач угруповання військ «Азов», бригадний генерал Денис «Редіс» Прокопенко заявив, що інформаційна кампанія навколо подій у Петропавлівській Борщагівці Київської області відповідає інтересам Росії. На його думку, поширення повідомлень про цю ситуацію в інформаційному просторі грає на руку країні-агресору.
"Росіяни зацікавлені в розділенні українського суспільства та війська, дестабілізації ситуації в Україні та очорненні образу військового. Те, що відбувається в інформаційному просторі довкола теми подій у Петропавлівській Борщагівці, задовольняє всі ці запити росіян", – сказав він у відеозверненні.
За словами Прокопенка, люди, які не служать у війську та не допомагають Силам оборони, займаються в тилу саботажем, дискредитуючи українських військових і створюючи вигідну для Росії картинку.
"У цій ситуації потрібно або захищати країну на фронті, або допомагати фронту в тилу, а не влаштовувати провокації та грати на руку ворогу", – наголосив командувач.
Як повідомлялося, 2 листопада в соцмережах поширилася інформація про нібито незаконне утримування людей у будинку в Петропавлівській Борщагівці, біля якого зібралися місцеві мешканці. Командувач Нацгвардії Олександр Півненко повідомив, що там утримували військовослужбовців, повернутих до підрозділів після СЗЧ, четверо з них госпіталізовані. Очільник МВС Іван Вигівський доручив провести службове розслідування.
Очільник Міністерства внутрішніх справ України (МВС) Іван Вигівський доручив розпочати службове розслідування подій у Петропавлівській Борщагівці на Київщині, де перебували військовослужбовці Нацгвардії.
Відео: У Петропавлівській Борщагівці натовп намагався звільнити мобілізованих з автобуса.
Командувач Нацгвардії визнав утримання повернутих із СЗЧ у Петропавлівській Борщагівці.
Відео: У будинку в Петропавлівській Борщагівці виявили 25 людей, четверо поранені.
Нагадаємо, Військове командування терміново прямує до передмістя Києва: подробиці інциденту.