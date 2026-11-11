Прокуратура через суд вимагає повернути державі Почаївську лавру

0:00 / 0:00

Тернопільська обласна прокуратура звернулася до суду з позовом про розірвання договору безоплатного користування комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської лаври та повернення майна у державну власність. Угоду уклали 12 грудня 2003 року терміном більш ніж на 50 років.

За її словами, відповідачем у справі є релігійна організація Почаївська Свято-Успенська лавра. Третьою особою на стороні позивача виступає Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник, в оперативному управлінні якого перебуває державне майно.

«Підставою для дострокового розірвання 50-річної угоди стали грубі порушення умов користування та пам’яткоохоронного законодавства з боку релігійної організації», — зазначила Леся Гурецька.

Як розповіла представниця прокуратури, під час перевірок зафіксували факти самовільної перебудови та добудови архітектурних об’єктів.

Зокрема, йдеться про:

знесення внутрішніх стін у келіях та архієрейському будинку;

облаштування нових проходів;

проведення неузгоджених фасадних та оздоблювальних робіт;

нанесення нових розписів без погодження з Міністерством культури.

У прокуратурі вважають, що такі дії створюють загрозу руйнування пам’ятки національного значення та втрати її автентичності.

«Оскільки такі дії створюють загрозу руйнування та втрати автентичності пам’ятки національного значення, а охорона культурної спадщини є обов’язком держави, прокуратура вимагає повернути майно у користування держави та припинити незаконні роботи», — пояснила Гурецька.

Позов про розірвання договору та повернення державного майна подали 2 листопада 2026 року. Господарський суд уже відкрив провадження у справі.

Як повідомляв Укрінформ, раніше комісія Міністерства культури та інформаційної політики під час перевірки збереження державного майна Свято-Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині виявила низку порушень. Комплекс споруд перебуває у безоплатному користуванні Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Про це повідомила начальниця відділу інформаційної політики Тернопільської обласної прокуратури Леся Гурецька.

Нагадаємо, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС), 27 липня, винесла Почаївській Свято-Успенській лаврі припис про усунення порушень законодавства у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій.

Читай нас у