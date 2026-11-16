Прокуратура через суд вимагає встановити межі археологічної пам’ятки на Троєщині

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Деснянська окружна прокуратура Києва звернулася до суду з позовом щодо бездіяльності столичних посадовців. Прокуратура вимагає визнати її протиправною та зобов’язати відповідальних осіб визначити межі й режим використання території археологічної пам’ятки місцевого значення «Городище з посадом Троєщина-Вигурівщина».

Також ідеться про необхідність внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру.

Пам’ятка археології XI–XIII століття розташована в Деснянському районі столиці на стариці річки Десни - Радосині (Радунка, Гнилуша), у межах вулиць Тараса Коваля, Олексія Курінного та озера Гнилуша. Її орієнтовна площа становить близько 3,075 га.

Зазначений об’єкт археології взято на державний облік у 1970 році. Наказом Міністерства культури та інформаційної політики України у 2023 році занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку археології місцевого значення.

Проте, відсутність належним чином розробленої та затвердженої документації з визначення меж і режимів використання території пам’ятки археології місцевого значення «Городище з посадом Троєщина-Вигурівщина», а також відомостей про відповідні межі та обмеження у кадастрах не забезпечує її належної охорони та збереження.

Київським окружним адміністративним судом відкрито провадження у справі за позовом прокурора. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Відео: На Троєщині автобуси годинами стоять у заторах, а кияни йдуть до мосту пішки.

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