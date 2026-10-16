Прокуратура через суд вимагає встановити межі заказника Межигірське в Києві

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Оболонська окружна прокуратура звернулася до суду, щоб зобов’язати столичну владу визначити межі заказника місцевого значення «Межигірське» площею 5 га.

Природоохоронну територію створили ще у 1978 році, однак її межі досі не встановлені, документація із землеустрою не затверджена, а відповідні відомості не внесені до Державного земельного кадастру.

Через це існують ризики самовільного зайняття та незаконного використання заповідних земель. Прокуратура вимагає оформити необхідну документацію, внести дані до кадастру та встановити інформаційні й охоронні знаки.

Суд уже відкрив провадження у справі.

Джерело: Київська міська прокуратура

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