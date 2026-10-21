Прокуратура оголосить в міжнародний розшук підозрюваних у будівельній афері в Івано-Франківську

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Офіс генерального прокурора готує документи для оголошення в міжнародний розшук через Інтерпол трьох забудовників, яких підозрюють у масштабному шахрайстві із 256 потерпілими інвесторами та понад 235 мільйонами гривень збитків.

За даними слідства, у період з 2017 по 2022 рік 46-річний місцевий підприємець, засновник 15 будівельних компаній, разом із двома спільниками залучав кошти громадян під приводом будівництва семи житлових комплексів в Івано-Франківську. Компанії не мали необхідних дозвільних документів на проведення робіт та введення об'єктів в експлуатацію, а кошти інвесторів виводилися на рахунки підконтрольних фірм.

Наразі всі троє підозрюваних переховуються за кордоном. Організаторам афери інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію злочинних доходів та умисне ухилення від сплати податків. Прокуратура готує запити на видачу червоних оповіщень Інтерполу для подальшого затримання та екстрадиції зловмисників в Україну.

Джерело: Офіс генерального прокурора.

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