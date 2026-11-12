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Голосіївська окружна прокуратура Києва подала до Господарського суду позов в інтересах держави в особі Київської міської ради. Відомство вимагає стягнути з фізичної особи-підприємця понад 6,7 млн грн доходів, отриманих унаслідок незаконного використання комунального майна.

Йдеться про нежитлове приміщення площею 210 кв. м, розташоване в житловому будинку на вулиці Метрологічній у Голосіївському районі столиці.

Установлено, що зазначене приміщення незаконно вибуло з комунальної власності. Тому прокуратура через суди скасувала право приватної власності на нього та визнала недійсним договір купівлі-продажу цього приміщення. Рішення суду першої інстанції підтверджено постановою Київського апеляційного суду від 16.04.2026.

Попри це, підприємиця продовжує розпоряджатися приміщенням як власним, здаючи в оренду під поштове відділення.

При цьому на момент укладення договору оренди їй було відомо про відсутність законних підстав для володіння приміщенням, оскільки судове рішення про скасування її права приватної власності вже набрало законної сили, а відповідні відомості були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відтак, прокуратура звернулася до суду з позовом про стягнення до столичного бюджету безпідставно отриманих доходів у розмірі 4,67 млн грн, а також 3 % річних та інфляційних втрат у сумі понад 2 млн грн.

Наразі Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі та призначено справу до розгляду.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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