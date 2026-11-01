Прокурор намагався стягнули з держави 150 тис. грн компенсації через мобілізацію і скасування відстрочки

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Луцький міськрайонний суд Волинської області повністю відмовив у задоволенні позову прокурору Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури, який вимагав стягнути з держави 150 тисяч гривень моральної та понад 4,2 тисячі гривень матеріальної шкоди.

Позивач обґрунтовував вимоги тим, що керівництво Волинської обласної прокуратури протиправно надіслало лист до ТЦК про анулювання його відстрочки від призову, що призвело до його подальшої мобілізації у вересні 2025 року.

Хоча адміністративні суди раніше визнали направлення листа прокуратурою протиправним, міськрайонний суд підкреслив, що це не є автоматичною підставою для виплати грошової компенсації. Суд зазначив, що рішення про призов та анулювання обліку ухвалював безпосередньо ТЦК, а позивач не довів прямого причинно-наслідкового зв’язку між діями прокуратури, погіршенням стану здоров'я та матеріальними витратами на лікування. Окрім того, прокурор не надав доказів звернення до ТЦК для оформлення альтернативної відстрочки за підставою опікунства над недієздатним братом.

Джерело: Судово-юридична газета.

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