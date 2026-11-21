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Гроші, розкладені на підлозі цілими килимами, стали звичним атрибутом фотографій з обшуків. Водночас для слідчих такі дії не є обов’язковими. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ростислав Батіг пояснив, що в Національному антикорупційному бюро є спеціальні пристрої, які дають змогу швидко перерахувати готівку та зафіксувати серійні номери кожної банкноти.

За словами прокурора САП, іноді розкладання грошей великими площами має сенс, якщо потрібно послідовно зафіксувати номери або зовнішній вигляд кожної банкноти. Однак на практиці так роблять не завжди, і далеко не кожен обшук потребує подібної демонстрації.

Ростислав Батіг пригадав обшук автомобіля двох співробітників однієї зі спецслужб біля будівлі Генеральної прокуратури. У валізах знайшли папки з файлами, у кожному з яких лежали невеликі купюри. Коли слідчий почав викладати гроші на капот автомобіля, банкноти розліталися вулицею, тож учасникам обшуку довелося їх збирати.

«Це дійсно не потрібно. Ніхто так не робить. Під час слідчої дії важливо зафіксувати номери купюр, їхню кількість та особливості», – пояснив прокурор.

Для цього в Національному антикорупційному бюро використовують спеціальні лічильні машинки, подібні до тих, що працюють в обмінниках. Вони не лише швидко перераховують готівку, а й формують файл із серійними номерами банкнот. Тому у справах НАБУ зазвичай фіксують гроші пачками або мішками, а не розкладають їх килимами.

Прокурор також розповів, що особисто бачив готівку на сотні тисяч євро або доларів. А найбільший хабар, який йому доводилося бачити на фотографіях, становив шість мільйонів доларів – гроші привезли у двох валізах.

Про це в проєкті Luki розповів прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ростислав Батіг.

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