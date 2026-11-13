Провал бойових місій ЗСУ зріс до 100%: що відбувається зі Starlink

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Протягом трьох днів термінали Starlink, які використовують ЗСУ, поступово втрачали здатність працювати під час руху зі швидкістю понад 161 км/год. Як повідомляє Axios, на тлі цих обмежень частка невиконаних бойових завдань українських військових спочатку становила 10%, наступного дня зросла до 50%, а на третій день сягнула 100%.

В Україні перестали працювати військові термінали супутникового зв'язку Starshield, а не цивільні Sparlink. Після заяви Зеленського про нові обмеження військових Starlink на подію відреагували сенатори США та топпосадовці ЄС. Тим часом медіа отримали першу офіційну реакцію компанії SpaceX, якою володіє друг Дональда Трампа та мільярдер Ілон Маск. SpaceX лаконічно повідомила, що нічого не робила задля обмеження терміналів зв'язку для українського війська. При цьому другу добу поспіль про інцидент мовчать у Пентагоні, який контролює Starshield, мовчить Маск, а представники України говорять, що це тиск Білого дому задля поступливості на мирних переговорах.

Медіа зібрало публічні заяви щодо нового обмеження Starlink, про яке стало відомо зранку 12 листопада. З'ясувалось, що єдина реакція SpaceX — це відповідь компанії, про яку розповів журналіст Axios Томас Новеллі (Thomas Novelly): не вказано, чи це пресреліз, чи інформація з приватної розмови. Новеллі написав у соцмережі X: компанія запевнила, що ніяких обмежень не вмикала.

Тим часом у матеріалі Axios навели інформацію від українських військових про те, які поступово погіршувався зв'язок військових терміналів Starshield. Зі слів військових, проблеми ті ж самі, що під час минулих обмежень — термінали припиняють роботу, якщо рухаються зі швидкістю понад 161 км/год. Проблеми наростали поступово, а не миттєво: спершу провалювались 10% бойових місій, а на третю добу — усі 100%.

Медіа навело коментар тимчасового повіреного у справах України в США Дениса Сєніка. Зі слів американського посадовця, поки не було офіційних пояснень Пентагону та SpaceX, що відбувається з терміналами Starshild, які використовуються ЗСУ.

Про це пише медіа Axios.

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