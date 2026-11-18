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99% українців не зможуть дозволити собі оплатити проїзд тунелем під Києвом, який має з’єднати два береги Дніпра. Компенсація вартості поїздки може лягти на міський бюджет Києва, а саме рішення матиме радше іміджевий характер.

Зі слів голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, вартість проїзду для пересічного українця коштуватиме 500 грн в один бік. Він пояснив, що будівництво тунелю — це дуже дорогий проєкт, за який не зможе взятись держава. У такому випадку тунель збудує приватний інвестор і, щоб повернути кладені гроші, встановить таку високу вартість проїзду.

Попенко повідомив, що вже є орієнтовні розрахунки, згідно з якими й виходить така велика вартість для проїзду автомобільного транспорту.

"В нинішніх умовах держава в принципі не готова буде профінансувати такі проєкти. Тобто йде мова про пошук інвестора, який готовий буде вкласти кошти, але при цьому потім він буде брати кошти за проїзд по цьому тунелю. Проїзд легковим автомобілем буде коштувати близько 500 грн", — сказав він.

Зауважмо, з літа 2026 року вартість проїзду громадським транспортом у Києві коштує близько 30 грн. Автомобілі рухались по мостах безкоштовно.

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Тунель під Києвом — що відомо

Попенко також відреагував на ідеї альтернативної переправи через Дніпро — наприклад, річковим транспортом (з цією пропозицією вийшла компанія "Нібулон"). Експерт розкритикував такі ідеї, оскільки річкові судна "Метеори" та "Ракети" не зможуть замістити поточне навантаження мостів. Ще один варіант — це понтонна переправа. З його слів, їх можна використовувати як тимчасову переправу у випадку надзвичайних ситуацій і, до всього, ним не перевезуть громадський транспорт та автомобілі.

"Альтернатива — це фактичне заміщення хоча б 10-20% навантаження, яке йде через мости. Цим річковим транспортом може переїхати 40 з чимось людей в одну сторону. Він зробить п'ять-сім ходок на день, тобто іде мова про дуже обмежену кількість людей", — заявив експерт.

Експерт додав, що будівництво тунелю може зайняти близько 10 років за аналогією з Подільсько-Воскресенським мостом, який зводили 20 років. При цьому лише відновлення підземного тунелю на станції Деміївка тривав півтора року.

"На зараз інших альтернатив, щоб замінити мільйонам людей, які переїжджають через мости фізично, немає", — підсумував він.

Увечері 18 листопада, після серії ударів РФ по мостах через Дніпро, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко на YouTube-каналі "Суперпозиція"

щодо тунелю під Києвом.

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