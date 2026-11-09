Пункт пропуску Солотвино - Сігету-Мармацієй тимчасово обмежить рух автомобілів

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У вівторок, 10 листопада, з 08:00 до 16:00 тимчасово обмежать рух транспортних засобів на в'їзд до Румунії через пункт пропуску «Солотвино - Сігету-Мармацієй».

За даними Державної прикордонної служби України, румунська сторона проводитиме технічні роботи із заміни модульних кабін для прикордонного контролю, через що також можливе уповільнення оформлення пішоходів.

Прикордонники закликають водіїв врахувати обмеження та обирати для перетину кордону сусідній пункт пропуску «Біла Церква - Сігету-Мармацієй».

Джерело — ДПСУ.

На Волині призупинили роботу пункту пропуску на кордоні з Польщею через загрозу російських безпілотників. Людей, які перебували на території пункту, тимчасово перевели в укриття та припинили пропуск.

На Закарпатті розпочав роботу новий автомобільний пункт пропуску через українсько-румунський кордон «Біла Церква — Сігету-Мармацієй». Він став першим новим автомобільним переходом між Україною та Румунією на Закарпатті за майже 20 років.

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