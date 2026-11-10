Пушко-Цибуляк залишила Рахункову палату заради посади в Центренерго

Верховна Рада 9 листопада звільнила Єлизавету Пушко-Цибуляк із посади членкині Рахункової палати. Вона залишила посаду за власним бажанням після того, як її відібрали до наглядової ради «Центренерго». Уже 10 листопада має розпочатися конкурс на її місце.

Депутати підтримали звільнення Пушко-Цибуляк на підставі її особистої заяви та висновку Комітету з питань бюджету. Для цього ухвалили постанову №15220. Наступного дня після звільнення, 10 листопада, розпочинається процедура відбору нового члена Рахункової палати. Першим кроком стане формування дорадчої групи експертів. Вона попередньо перевірятиме кандидатів і визначатиме, хто відповідає вимогам для участі в конкурсі.

Такий порядок передбачений законодавством. Якщо член Рахункової палати достроково залишає посаду, а строк його повноважень ще не завершився, конкурс на вакантне місце мають оголосити наступного дня після звільнення. Тому парламенту потрібно оперативно запустити процедуру пошуку нового кандидата.

Чому Пушко-Цибуляк вирішила залишити посаду

Про намір достроково скласти повноваження Єлизавета Пушко-Цибуляк повідомила ще 31 березня в коментарі виданню «Главком». Тоді вона пояснила, що її відібрали на посаду незалежної представниці до наглядової ради «Центренерго». Саме перехід на нову посаду став причиною її рішення залишити Рахункову палату.

Однак її звільнення могло створити проблеми для роботи цього органу. Через обмежену кількість членів Рахункова палата ризикувала втратити необхідний кворум — мінімальну кількість учасників, яка потрібна для проведення засідань і ухвалення рішень.

Згодом питання звільнення перейшло до парламенту. 6 травня у Верховній Раді зареєстрували відповідний проєкт постанови. Його ініціаторкою стала голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. Остаточне рішення депутати ухвалили 9 листопада.

Що таке Рахункова палата і чим вона займається

Рахункова палата — це державний орган, який контролює, як використовують кошти державного бюджету. Вона працює від імені Верховної Ради та перевіряє, чи надходять бюджетні гроші за призначенням і наскільки ефективно їх витрачають.

Фахівці органу проводять фінансові аудити, перевіряють роботу державних установ і аналізують використання коштів на різні програми та проєкти. Якщо під час перевірок виявляють порушення або неефективні витрати, Рахункова палата готує висновки та рекомендації. Вони допомагають виправити недоліки й запобігти подібним проблемам у майбутньому.

Результати перевірок також можуть стати підставою для подальшого реагування відповідальних державних органів. Тому робота Рахункової палати важлива не лише для парламентського контролю, а й для прозорого використання грошей платників податків. Діяльність органу регулює Закон України «Про Рахункову палату». Він визначає її повноваження, порядок роботи та правила призначення і звільнення членів.

Після звільнення Пушко-Цибуляк парламент має розпочати відбір нового члена, щоб заповнити вакантне місце. Водночас її перехід до наглядової ради «Центренерго» став завершальним етапом історії, про яку посадовиця заявила ще навесні. Про рішення парламенту повідомили в пресслужбі Верховної Ради.

Потреба державної компанії «Центренерго» у вугіллі під час опалювального сезону може становити від 250 до 400 тисяч тонн щомісяця, якщо теплоелектростанції працюватимуть на повну потужність.

У державному енерговелетні ПАТ «Центренерго» відбулася ротація вищого керівництва. За рішенням Фонду державного майна України та наглядової ради, Євгеній Гаркавий залишає посаду виконувача обов'язків генерального директора, а новим очільником став Сергій Ісаченко.

Читай нас у