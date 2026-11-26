Колишній народний депутат Віктор Уколов закликав не призначати довічне грошове утримання двом колишнім прем’єр-міністрам України — Валерію Пустовойтенку та Анатолію Кінаху. Причиною стала їхня роль у погодженні передачі Росії українських стратегічних бомбардувальників і крилатих ракет у 1999 році. Дискусія виникла на тлі урядового законопроєкту, який передбачає довічні виплати людям зі статусом засновників сучасної української держави.

Колишній народний депутат Віктор Уколов запропонував виключити Валерія Пустовойтенка та Анатолія Кінаха зі списку претендентів на довічне грошове утримання. Свою позицію він пояснив рішеннями, які обидва політики ухвалювали наприкінці 1990-х років, зокрема щодо передачі Росії українського стратегічного озброєння.

Приводом для заяви стала позиція народного депутата та історика Володимира В’ятровича. Він нагадав про події 1999 року, коли Україна погодилася передати Росії 11 стратегічних бомбардувальників і 575 крилатих ракет. За словами В’ятровича, до погодження цього рішення були причетні тодішні урядовці Валерій Пустовойтенко та Анатолій Кінах.

Уколов підтримав цю позицію та заявив, що під час визначення людей, які заслуговують на особливе державне визнання, потрібно враховувати не лише їхні заслуги, а й рішення, які могли послабити обороноздатність України. «Пропоную підтримати Володимира В’ятровича і вимагати виключення обох колишніх прем’єр-міністрів із списків на довічне утримання — такі речі мають робитись принципово», — написав колишній народний депутат.

Які виплати пропонують колишнім державним діячам

Дискусія розгорнулася навколо урядового законопроєкту №16041. Документ передбачає запровадження довічного грошового утримання для людей, яким нададуть статус засновників сучасної української держави. Розмір виплати, згідно із законопроєктом, має становити 80% заробітної плати народного депутата. Тобто йдеться про регулярне довічне грошове забезпечення за особливий внесок у становлення незалежної України.

Саме тому питання, хто має отримати такий статус, викликало суспільну дискусію. Уколов вважає, що участь у рішеннях про передачу стратегічного озброєння Росії має бути підставою для перегляду кандидатур Пустовойтенка та Кінаха. На його думку, державне визнання має враховувати всю діяльність політиків, а не лише їхні позитивні здобутки. Особливо це стосується рішень, які могли мати наслідки для національної безпеки України.

Водночас заклик Уколова є його особистою позицією. Остаточне рішення щодо переліку людей, які зможуть отримати статус засновників сучасної української держави та відповідні виплати, залежатиме від розгляду законопроєкту №16041. Про це відомо із допис Уколова у Facebook.

Касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у серпні зросли до 87,8 млрд грн із 62 млрд грн у липні, або на 41,6%.

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